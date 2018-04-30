В Україні можливе обезлюднення окремих територій – демограф

Два мільярди гривень, які теоретично може коштувати перепис населення в Україні – не така висока ціна за інформацію, що її він може надати, переконаний демограф Олександр Гладун. Проте аналітик Костянтин Донченко припускає, що деякі представники влади можуть бути не зацікавлені в цьому дослідженні, зокрема, через те, що субвенції на місцях розподіляються згідно з попередніми даними про населення. В будь-якому разі, запевняє голова Комітету виборців Олексій Кошель, перепис населення не матиме впливу на виборчий процес.

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Олександр Гладун вітає постанову уряду щодо перепису населення. Він переконаний, що можливі видатки бюджету цілком посильні для України.

На всі роботи з перепису населення потрібно приблизно два мільярди гривень. Не дуже велика цифра

«За попередніми розрахунками, на всі роботи з перепису населення, включно до 2020 року, розробку даних потрібно приблизно два мільярди гривень. Якщо розподілити на роки, то це для України не дуже велика цифра, тому що, наприклад, дефіцит Пенсійного фонду – 120-140 мільярдів», – порівнює Гладун в ефірі «Ранкової Свободи».

На думку демографа, отримані дані цілком виправдають такі затрати.

Інформація, яка буде отримана, вирішуватиме одразу декілька проблем

«Інформація, яка буде отримана внаслідок перепису населення, буде достатньо унікальною і вирішуватиме одразу декілька проблем: по-перше, вона дасть змогу дослідити зміни, які відбулись у країні з 2001 року. По-друге – це база для поточних і точних демографічних розрахунків за міжпереписний період, більш надійна база для складання демографічних прогнозів, які потрібні як органам державної влади, так і для науки. Я думаю, що вони цікаві і населенню», – припускає він.

Гладун уточнює, що результати перепису міститимуть дані про освітній рівень українців, етнічний склад держави, мовну структуру, міграцію та народжуваність. Офіційну дату перепису має оголосити Державна служба статистики.

Експерт аналітичного центру «Бюро економічних та соціальних досліджень» Костянтин Донченко додає, що, окрім значення для стратегічного планування політики держави, перепис матиме і політичне значення.

Насправді перепис може показати, що Україні потрібна демографічна реформа

«Найстрашніше, що насправді перепис може показати, що в Україні потрібна демографічна реформа, до якої повинні увійти інші реформи як складові. Тому що зараз про це бояться говорити, оскільки до статистичної служби, її цифр існує в суспільстві певна недовіра, а перепис якраз розкриє ці проблеми і покаже, що насправді в нас ситуація може бути ще гіршою. Тому тут виникає питання, чи влада хотітиме показати ці проблеми», – сумнівається аналітик.

Крім того, Донченко припускає, що у переписі можуть бути не зацікавлені й представники місцевої влади.

Державний фонд регіонального розвитку зараз розподіляється відповідно до населення

«Зараз деякі субвенції та державна допомога розподіляються відповідно до населення, наприклад, Державний фонд регіонального розвитку зараз – 6,5 мільярдів гривень на Україну. Він розподіляється відповідно до населення. Відповідно, будуть змінені цифри і розподіл цих коштів», – каже він.

Зараз, за офіційними даними Державної служби статистики, на підконтрольній уряду території України проживає 42,3 мільйона осіб. Олександр Гладун зазначає, що офіційна статистика не враховує активну міграцію – зокрема, заробітчан та студентів, які виїжджають на Захід і залишаються там тимчасово або назавжди. Водночас експерт застерігає: падіння чисельності до критичного рівня може мати серйозні наслідки для держави.

Може бути, що населення не буде займати всю територію України

«Становище країни у світі визначається двома чинниками: перше – це економічний розвиток, а друге – чисельність населення. В нас зараз виникає ситуація, може бути, що населення не буде займати всю територію України і буде відбуватись обезлюднення певних територій», – пояснює він.

За даними, на які посилається Гладун, з 1993 року Україна втратила 10 мільйонів населення, з них два-три – внаслідок окупації Криму та частини Донбасу, а більше від п’яти – через зниження народжуваності.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель запевняє: перепис населення жодним чином не вплине на вибори, які заплановані на наступний рік.

Бачив багато спекулятивних коментарів, мовляв, перепис населення виявить відсутність мільйонів виборців

«Я бачив багато спекулятивних коментарів з боку українських політиків, які говорили, що, мовляв, перепис населення виявить відсутність мільйонів виборців, масштабні маніпуляції влади, зловживання і так далі. Це не має жодного стосунку, тому що виборчий процес регулюється виключно Державним реєстром виборців, а не даними перепису населення», – пояснює Кошель.

Втім, громадський діяч висловлює думку, що перепис варто було б провести якнайшвидше в тому сенсі, він грає важливу роль для планування державної політики та впровадження реформ.

Крім того, він вказує на вплив міграційних процесів, що їх має дослідити перепис населення, на вибори.

«Український виборець старішає і стає більш песимістичний і консервативний. Це пов’язано зі значним відтоком громадян України, за різними оцінками, від трьох до шести мільйонів. За кордон виїжджають тимчасово чи на постійне проживання найбільш активні, думаючі виборці, а залишаються найбільш пасивні, які все більше піддаються маніпуляціям, технологіям, популізму. Тому ми бачимо рекордний сплеск популізму на різних рівнях», – констатує голова Комітету виборців.

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