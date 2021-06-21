У Німеччині за підозрою в шпигунстві затримали росіянина

Влада Німеччини заявляє, що заарештувала громадянина Росії, якого звинуватили у передачі конфіденційної інформації з німецького університету до Москви в обмін на готівку.

Як йдеться в повідомленні німецької прокуратури, підозрюваний Ільнур Н. (прізвища підозрюваних у злочинах в Німеччині до суду, як правило, офіційно не розкривають), був затриманий 18 червня, а наступного дня суд відправив його під варту. Вдома і на роботі у нього пройшли обшуки.

Росіянин – науковий співробітник одного з німецьких університетів (якого саме, не повідомляють). Слідство вважає, що принаймні з жовтня 2020 року по червень 2021 року він працював на російські спецслужби. Зафіксовані три його зустрічі зі співробітником російської зовнішньої розвідки, на яких він передавав російському агенту якусь інформацію, отриману ним в університеті, в обмін на грошові виплати. Інших подробиць не прокуратура Німеччини не наводить.

Раніше цього місяця голова Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag заявив, що Росія значно збільшила розвідувальну діяльність на території Німеччини і досягла приблизно тієї інтенсивності, з якою вела її в роки Холодної війни.

За його словами, інтереси спецслужб Росії до Німеччини відрізняються широким охопленням у сферах зовнішньої політики і озброєнь, оборони та участі в структурах ЄС.

Гальденванг заявив, що Росія має «цілу низку агентів», які прагнуть налагодити контакт з особами, що ухвалюють рішення.