«Суцільний фейк»: чи «призупиняли» США військову допомогу Україні на $100 мільйонів? Пояснюємо

Останніми днями жваво обговорюється тема нібито «призупинки» американської військової допомоги Україні. Вашингтон заперечує це, а багато оглядачів називають повідомлення про «призупинку» «витвором російської пропаганди» та політиків, як хочуть вбити клин між Києвом та Вашингтоном. Американські посадовці поспішили запевнити в рішучій підтримці України, яка вже понад сім років відбиває російську агресію.

Через що здійнялася хвиля?

Ситуацію збурили повідомлення виданнь Washington Post та Politico, що, посилаючись на джерела, написали, нібито адміністрація Джо Байдена відклала пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів. Ситуація виглядала так, нибі відкладення допомоги збіглося з американо-російським самітом 16 червня в Женеві.

Що було насправді?

Насправді мова йде не про «призупинення», а про відкладення пакету допомоги на 100 мільйонів доларів. Причому ця допомога – додаткова. Вона була асигнована на додаток до $275 мільйонів військової допомоги, що Київ має отримати від США цього року.

Власне, Україна вже отримала цю допомогу – $275 мільйонів – причому двома траншами. В березні Пентагон повідомив про надання допомоги на суму 125 мільйонів доларів, а 11 червня – ще на суму 150 мільйонів доларів. Ця допомога спрямована в рамках «Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки».

Ця допомога включає зброю, патрульні катери, контрбатарейні радари, військово-медичне обладнання, навчання військових, надання супутникових знімків – зокрема зони конфлікту на Донбасі та окупованого Криму, – а також іншу допомогу.

Допомога ж у 100 мільйонів була додатковою. Вашингтон був насторожений нагромадженням російських військ біля кордонів України, що мало місце в квітні. Тоді біля східних кордонів України та в окупованому Криму Росія нагромадила понад 110 тисяч вояків, а також перекинула значну кількість озброєнь та військової техніки. З того часу частина військ була відведена, але далеко не всі війська.

Аби якось прореагувати і підтримати Україну, Вашингтон вирішив в екстреному порядку виділити додатково 100 мільйонів доларів для військової допомоги на випадок, аби Росія справді вдерлася до України.

«Додаткові 100 мільйонів доларів були резервним пакетом на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Це кошти на додачу до 275 мільйонів доларів. І цей пакет був створений коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. Коли ці війська відійшли і не пішли в Україну, ми затримали цей пакет у резерві на випадок, якщо він знадобиться у майбутньому», – пояснив 20 червня в інтерв’ю Fox News радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Чому був розголос?

Річ у тім, що російські ЗМІ, а також багато ЗМІ в Україн не розібрались одразу і почали говорити про «призупинку» допомоги. Також в Україні опозиція активно це коментувала, акцентуючи увагу на «черговій зовнішньополітичній поразці» адміністрації Зеленського.

«…виявилось, що на інформаційному фронті війни, яку імперія зла веде проти західної цивілізації, спалахнув бій. Спалахнув у вигляді твітів, повідомлень в телеграм-каналах, статей на сайтах, переважно українських, які претендують на те, аби їх вважали інформаційними, під заголовками «Байден заморозив військову допомогу Україні на $100 мільйонів включно з летальною зброєю». І, як варіант, «Після зустрічі з Путіним Байден заморозив» тощо… Всі ці повідомлення, заголовки, твіти, «телеграми» – це цілковита дезінформація, один суцільний фейк», – написав у фейсбуці американський професор-політолог з Нью-Йорка Ігор Айзенберг.

Як прореагували офіційні представники України?

Міністр оборони України Андрій Таран в спеціальному коментарі сказав, що «не дивно, коли так звані «ЗМІ» держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа… ведуться на провокації і не перевіряють зміст та джерела такого роду інформвкидів, та стають сліпим інструментом інформаційної війни в руках ворога».

Чому в США тема допомоги Україні є чутливою?

Річ у тім, що тема «призупинки» допомоги Україні набула особливого звучання після телефонної розмови кінця липня 2019 року між тодішнім президентом США Дональдом Трампом та новим на той час президентом Володимиром Зеленським.

Стенограма тієї розмови дала підстави демократам вважати, що Трамп тиснув на Зеленського, шантажуючи і вимагаючи розслідування щодо сина Джо Байдена – Гантера, який раніше працював в українській в приватній енергетичній компанії. Паралельно з тим Білий дім Трампа тоді на якийсь час справді призупинив військову допомогу Україні – воюючий країні. Демократи у США оголосили після цього перший з двох імпічментів Дональду Трампу…

Тому нині тема «призупинки» допомоги Україні є чутливою у США. Скажімо, впливовий сенатор-республіканець Марко Рубіо написав цими днями у твіттері: «Пам’ятаєте, коли замороження військової допомоги Україні було порушенням, яке підлягало імпічменту?»

Білий дім зараз поспішив заперечити «замороження» допомоги.

«…Росіяни знають, що він (пакет допомоги) є, і українці знають, що він є, але ідея про те, що ми відмовили в якійсь безпековій допомозі Україні – просто нонсенс», – сказав радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

То чи є зміни в допомозі США Україні?

Та немає!

«Думка про те, що ми стримували допомогу Україні в галузі безпеки, є нісенітницею… Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну (під час саміту в Женеві – ред.), ми продовжуємось дотримуватись незмінної позиції у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України», – сказала 18 червня речниця Білого дому Джен Псакі.

А заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв’ю Радіо Свобода після женевського саміту сказала: «Сполучені Штати твердо віддані – як ми й були вже кілька десятиліть – суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль і все це буде продовжуватись».