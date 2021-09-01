Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19 – МОЗ

Гуманітарна допомога у майже 20 мільйонів доларів надійде найближчим часом

В рамках співпраці з урядом США Україна отримає інноваційні лікарські засоби від COVID-19, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 мільйонів доларів надійде найближчим часом та буде розвезена до регіонів силами благодійних фондів. Такі домовленості фіналізували в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, зокрема, в Україну направлять 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Препарати вже сформовані у вантаж та транспортуються до аеропорту для відправки в Україну, вказали у відомстві.

«Діють вони (ліки – ред.) безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню», – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Повідомляється, що МОЗ вже закупив 2784 флаконів препарату Тоцилізумаб та завершує закупівлю 14 346 упаковок Ремдесевіру.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG