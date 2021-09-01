Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19 – МОЗ

В рамках співпраці з урядом США Україна отримає інноваційні лікарські засоби від COVID-19, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 мільйонів доларів надійде найближчим часом та буде розвезена до регіонів силами благодійних фондів. Такі домовленості фіналізували в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, зокрема, в Україну направлять 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Препарати вже сформовані у вантаж та транспортуються до аеропорту для відправки в Україну, вказали у відомстві.

«Діють вони (ліки – ред.) безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню», – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Повідомляється, що МОЗ вже закупив 2784 флаконів препарату Тоцилізумаб та завершує закупівлю 14 346 упаковок Ремдесевіру.