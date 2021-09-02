В Україні зростає рівень захворюваності на COVID-19: у МОЗ заявили про 2477 нових випадків

В Україні за добу 1 вересня зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це на 400 більше, ніж було напередодні. Зокрема, захворіли 179 дітей і 36 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 787 людей, одужали – 889, померли 44 людини.

За добу провели понад 53,7 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) і Одеській (139) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 290 848 людей, 53 877 – померли.