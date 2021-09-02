Львів’янин отримав компенсацію 1, 5 млн гривень через смерть матері-лікарки від COVID-19

Львів’янин Андрій Сорока отримав 1,5 мільйона гривень від Фонду соціального страхування як компенсацію за смерть мами, лікарки Ірини Федоришин, яка інфікувалася COVID-19 під час виконання професійних обов’язків і 25 травня 2020 року померла від цієї хвороби.

Протягом року Андрій Сорока доводив у суді, що він син своєї мами. Адже Фонд соціального страхування відмовив йому у страховій виплаті попри те, що спеціальна комісія підтвердила факт зараження COVID-19 під час виконання професійних обов’язків.

«Понад рік тривала судова тяганина і стільки часу я доказував, що я син своєї мами. Як такі прості речі доказувати у судах? Український суд із цим справився. Мені, як здоровомислячій людині, це була проста істина, що я син мами. Але без кваліфікованої юридичної допомоги я б не добився нічого. Є ухвалений закон про виплату компенсації медикам, які інфікувались на роботі COVID, внаслідок чого втратили здоров’я, або ж їхнім рідним, коли людина померла. Я не думав, що звертатимусь у суд і до адвоката. Бо, як на мене, це ситуація трагічна і я єдиний син – спадкоємець. У мами були я, моя дружина і троє онуків», – каже Андрій Сорока у коментарі Радіо Свобода.

Читайте також: Чому частина українських медиків чинить спротив вакцинації?

Ірина Федоришин 37 років працювала анестезіологом у Львівській обласній клінічній лікарні. У травні 2020 року у лікарню привезли у важкому стані чоловіка, який повернувся із заробітків із Італії. У нього діагностували серцево-судинну недугу і пневмонію. Лікарка надавала йому медичну допомогу. Пацієнт у Львівській обласній лікарні перебував п’ять днів і помер.

Після смерті чоловіка ПЛР-тест показав у нього COVID-19. Тоді від цього пацієнта інфікувалися 30 медиків лікарні, у тому числі Ірина Федоришин. 25 травня у 64-річному віці лікарка померла. Це був перший випадок смерті медика від коронавірусної хвороби на Львівщині.

Фонд соціального страхування відмовив синові лікарки у сплаті грошової компенсанції, пояснивши, що у нього є власна родина, а одружившись, він перестав бути членом сім’ї матері.

Андрій Сорока позвався до суду. У липні цього року Франківський районний суд Львова встановив, що він є членом родини своєї мами. Фонд соціального страхування не подавав апеляцію на рішення суду і чоловік отримав одноразову страхову виплату – 1,5 мільйона гривень.

Читайте також: Переваги для щеплених. Україна нарощує темпи вакцинації

За офіційною інформацією, на сьогодні Фонд соціального страхування України профінансував державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин 168 медичних працівників. Одноразова допомога становить 750 розмірів прожиткового мінімуму, який діє станом на 1 січня календарного року, у якому стався страховий випадок. З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб планово збільшився з 2 197 гривень до 2 270 гривень.

На сьогодні Фонд соцстрахування профінансував 23 одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок гострого профзахворювання на COVID-19. Сума такої виплатити становить від 300 до 400 розмірів прожиткового мінімуму.