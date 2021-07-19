Майже рік львів’янин доводив у суді, що він і його мама-медик, яка померла від COVID-19 – одна сім’я

ЛЬВІВ – Майже рік львів’янин Андрій Сорока доводив у суді, що він – син своєї мами. Нещодавно Франківський районний суд Львова встановив факт, що він є членом родини зі своєю мамою. Такий прецедент Андрій Сорока створив тому, що його мама – лікарка Ірина Федоришин – інфікувалась COVID-19 під час виконання професійних обов’язків і 25 травня 2020 року померла. Тим часом у Фонді соціального страхування наголошують, що син, який має власну родину, не може отримати компенсацію.

Андрій Сорока був єдиним сином у родині. Його мама – Ірина Федоришин – виховувала його сама. Жінка 37 років працювала анестезіологом у Львівській обласній клінічній лікарні.

За розповідями її колег для Радіо Свобода, що доведено й епідеміологічним розслідуванням, у травні 2020 року у шпиталь у важкому стані привезли хворого, який повернувся із заробітків із Італії. У нього діагностували серцево-судинну недугу і пневмонію. Ірина Федоришин надавала йому медичну допомогу. Пацієнт у Львівській обласній лікарні перебував п’ять днів і помер. Після смерті пацієнта ПЛР-тест показав у нього COVID-19. Тридцять медиків, разом із Іриною Федоришин, інфікувались. 3 травня, на восьмий день після відчуття перших симптомів хвороби, Ірину Федоришин шпиталізували в інфекційну лікарню. 25 травня у 64-річному віці лікарка померла. Це був перший випадок смерті медика на Львівщині.

Факт зараження COVID-19 під час виконання професійних обов’язків підтверджено спеціальною комісією.

Маю всі підстави отримати компенсацію

«Маю повністю узгоджене з комітетом охорони праці розслідування, як, коли, що було. Тоді було мало хворих медиків, тому провели розслідування. Маю всі підстави, щоб отримати компенсацію, бо все доведено. Але Фонд соціального страхування почав шукати всякі речі, щоб не здійснювати передбачених законом виплат. Вони опираються на те, що я одружений, маю дітей, не є членом родини мами. Тому і звернувся у суд, бо це принципово для мене. Бо брехні і цинізму багато, все місто обвішане: «Дякуємо лікарям», а коли доходить до справи, то не так усе», – каже Андрій Сорока у коментарі Радіо Свобода.

Фонд соціального страхування відмовляється сплачувати грошову компенсацію Андрієві Сороці, тому що у нього є своя родина – дружина і діти, тому він, одружившись, перестав бути членом сім’ї своєї мами.

Торік у серпні Андрій Сорока подав позов у суд і майже рік Франківський районний суд Львова розглядав його справу, встановивши, що він є членом родини своєї мами.

Була запекла процесуальна боротьба

«Прецедент – у тому, що Фонд соцстрахування дуже агресивно налаштований у цій справі, доводив, що Андрій Сорока не був членом родини своєї мами. Я переглядала інші судові справи щодо виплати компенсацій, то у них Фонд соцстрахування покладався на розгляд суду. А у цій ситуації був активний у боротьбі. Була запекла процесуальна боротьба. Ми протягом року намагалися довести, збирали докази, допитували у суді свідків і довели, що Андрій Сорока був членом сім’ї своєї матері. Якщо Фонд соціального страхування подасть апеляцію на рішення Франківського районного суду, а, швидше за все, так і буде, то ми доводитимемо, що рішення було законне, мотивоване, справедливе», – говорить Радіо Свобода адвокатка позивача Ірина Сенюта.

Законодавство можна трактувати двояко?

Випадок із Андрієм Сорокою не поодинокий, коли у судовому порядку люди доводять свою кровну близькість у родині. Українське законодавство нечітко подає трактування, хто є членами родини. Згідно зі статтею 39 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», члени сім’ї і батьки померлого працівника визначаються відповідно до Сімейного кодексу України. А цей документ вказує:

«Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає» (стаття 3 Сімейного кодексу України).

Сімейний кодекс не подає переліку членів сім’ї, а містить лише критерії для включення осіб до складу сім’ї.

Кримінально-процесуальний кодекс України чітко визначає поняття близькі родичі і члени сім'ї: чоловік, дружина, батько, мати, син, дочка, внук.

У Фонді соціального страхування у Львівській області наголошують, що діють відповідно до постанови Кабміну № 498, де визначено порядок виплати медичним працівникам або у разі їхньої смерті, спричиненої COVID-19, членам їхніх родин, а хто саме ними є, вказано у критеріях Сімейного кодексу Україну.

У кожному окремому випадку розглядається весь пакет документів

«Людина повинна мати конкретні документи, що проживала, була на утриманні конкретної особи, яка померла. Є свої юридичні нюанси, які мають бути дотримані. Ми розглядаємо всі заяви, які подають люди. Щоб замовити кошти на виплату компенсації, ми повинні представити всі документи в Київ, де Фонд розглядає їх і тоді виділяє кошти. У кожному окремому випадку розглядається весь пакет документів. Якщо це дитина, то віком до 18 років, якщо проживала з померлою особою, не має створеної іншої сім’ї. Юридичний відділ складає висновок щодо кожної людини», – говорить керівник львівського Фонду соцстрахування Михайло Диба.

Грошова компенсація передбачена державою у випадках, коли медичний працівник помер від COVID-19, але доведено, що саме від пацієнта інфікувався. У цьому випадку неповнолітні діти, чоловік, батьки, тобто члени родини, як визначено критеріями Сімейного кодексу, мають отримати грошову компенсацію. Для цього неповнолітня особа повинна подати у Фонд соцстрахування документ про те, що вона є дочкою чи сином померлого медика, довідку про склад сім’ї. А ось доросла людина, як у випадку Андрія Сороки, повинна довести, що є членом родини з померлою особою.

На сьогодні суд у таких суперечливих справах, як в Андрія Сороки, залишається єдиною надією для людей, щоб отримати компенсацію за родича – медичного працівника, причиною смерті якого стало інфікування COVID-19 під час виконання професійних обов’язків.

Від початку пандемії в Україні від коронавірусної хвороби померли 877 медиків, про що нещодавно повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. У січні цього року Кабінет міністрів затвердив спрощені умови розслідування смерті медиків від COVID-19.

Загалом на сьогодні Фонд соцстрахування надав грошову компенсацію для 149 сімей медичних працівників, які померли внаслідок інфікування COVІD-19 під час виконання професійних обов’язків. Із них 13 родин – із Львівщини. Розмір одноразової допомоги становить понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.