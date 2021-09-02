МОЗ: ще понад 119 тисяч людей вакцинували в Україні від COVID-19

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували ще 119 022 людини. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, одну дозу отримали 38 353 людини, повністю імунізовані – 80 669 людей.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 5 452 125 людей, із них отримали одну дозу – 5 452 123 людини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 3 906 070 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.