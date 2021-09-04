Як кримчанам вакцинуватися на материку?

Коронавірус атакує Крим. Захворюваність на окупованому півострові невпинно зростає, щодоби фіксують близько трьохсот випадків зараження. Зараз на півострові доступні 4 вакцини і всі вони російські – «Спутнік V», «Спутнік Лайт»​, ЭпіВакКорона та КовіВак. За інформацією влади Криму, призначеної Кремлем, перше щеплення від ковіду зробили 440 тисяч кримчан. Але далеко не всі жителі півострова довіряють російським вакцинам.

Пункти перетину на адміністративному кордоні з анексованим Кримом «Каланчак». Ми спитали в тих, хто їде з Криму, чи вакцинувалися вони, якою вакциною і як ставляться до різних вакцин.

Чоловік, який просить не розкривати його особистість, розповів, що вже вакцинувався на півострові.

«Я вакцинувався в Криму, але ця вакцина чомусь тут недійсна, «Спутнік V». Чим відрізняється одна вакцина від іншої? Вони вважають, може, що роблять гірше урядові Криму? Так їм по барабану. Вони мені гірше роблять, людині, яка їздить. Нехай, може бути, її не визнають на території Росії, наприклад, але на території Криму визнають. У нас же вибору немає! Я знаю, зараз мені скажуть: «Тут вакцинують, приїжджай». Але це все не так просто. Ну ось, я приїхав, я ж не буду повторно вакцинуватися, якщо я провакцинований уже. Я ж там все-таки живу на даний момент», – каже літній кримчанин.

Одна жінка розповіла, що не планує поки щеплюватися взагалі.

«Я громадянка України, не планую, тим більше «Спутніком». Я, взагалі-то, приймаю препарати для зміцнення імунітету, так що поки в цьому (вакцинації – ред.) немає необхідності. Спочатку була категорично проти, але мені сказали, що можна поки не вакцинуватися. Я весь час на спостереженні у лікаря», – поділилася жінка.

Ще один опитаний питання вакцинації для себе поки не вирішив. «Були у моїх батьків, вони вже старенькі, на пенсії, тому треба допомагати, підтримувати. Тому їздили осьо до них, зараз їдемо у Київ. Будемо робити щеплення чи ні, ми ще не визначилися. Ми ще не знаємо, яку обрати, так би мовити, більш безпечну. Щоб можна було самим вакцинуватися, а також, може, щоб батьки теж зробили. Будемо дивитися, яка вакцина буде більш надійна, то її будемо вибирати», – розповів чоловік.

Ще одна жінка поділилася міркуваннями на умовах анонімності. Вона хотіла би отримати одну з визнаних ВООЗ вакцин, але зараз ще не може.

«Вакцинувалася в Криму. Взагалі боялася вакцинуватися, ну є нюанси зі здоров’ям. Ну нічого, все пройшло добре. Антитіла я не здавала, контроль не робила. У мене не пройшло ще пів року, я не можу кожні чотири місяці вакцинуватися. В принципі я, звичайно, за ці вакцини (ухвалені ВООЗ – ред.). Але нічого не можу сказати поганого і про ту вакцину, тому що у мене немає бази такої, я не перевірю. Звичайно, я за Pfizer», – каже жінка.

Міністерство охорони здоров’я України закликає кримчан вакцинуватися на материку. Наприклад, на Херсонщині. Там відкриті сім пунктів вакцинації.

Інструкція для жителів окупованих територій така: щоб записатися в лист очікування, треба зателефонувати за номером +380 800 60 20 19. Потрібно надати, якщо є, український телефонний номер або електронну пошту. Туди мають надіслати ідентифікатор для листа очікування.

«Ми намагаємося не створювати додаткових бар’єрів для отримання такої вакцини. Але, дійсно, ми зіткнулися з тим, що важко порахувати, скільки людей отримало таку вакцину. Зараз, за даними офіційної статистики, це лише трішки більше ніж тисяча п’ятсот людей. Виїхали, отримали вакцину і потім повернулися назад. Їм пропонуються майже усі ті вакцини, які пропонуються в Україні, тобто вони також можуть вакцинуватися Moderna, Pfizer або вакциною CoronaVac», – надає дані щодо вакцинації жителів із тимчасово непідконтрольних Україні територій заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін.

Кримчанка Ірина Данилович не довіряє вакцині «Спутнік V». Тим більше, що її тато, який був повністю щеплений цією вакциною, все одно заразився вірусом. Сталося це в Кіровській райлікарні: його поклали через проблеми з серцем у палату, де до того лежав хворий на ковід. Палату після цього не обробили.

Вакциновані дійсно хворіють, але їх дуже мало, завляють підконтрольні Кремлю чиновники півострова.

«З'являються такі твердження, що почали хворіти щеплені. Так, щеплені хворіють, але треба зазначити, що на більш ніж 450 тисяч щеплених у нас хворих із числа щеплених менше ніж 0,2%», – каже керівник управління Росспоживнагляду Наталя Пеньковська.

Щодо показників захворюваності на півострові, то їх кримські чиновники порівнюють із середніми по Росії – і заявляють, що в Криму вони на 35-40 відсотків вищі. У серпні на півострові різко знизилася кількість людей, які роблять щеплення – кажуть чиновники.

«Цифри високі, захворюваність дещо стабілізувалася, але вона залишається нестійкою і показники коливаються в межах високих цифр. Активність імунізації, на жаль, дещо знизилася в порівнянні з минулим тижнем, і це не дозволяє говорити про те, що до вересня місяця мі зможемо досягти достатнього рівня колективного імунітету для того, щоб говорити про скасування обмежувальних заходів», – заявляла Наталя Пеньковська на одній із нарад.

Ірина Данилович вирішила вакцинуватися «Модерною» і спробувала записатися на щеплення на материку.

«Виявилося, цей запис не працює від слова «взагалі». Тому що перевірити, чи є ти в цих списках у листі очікування, можливості немає. Записали тебе? Ніяк це не перевіриш. Потім, є у нас портал «Дія», який анонсувало представництво (постійне представництво Президента України в АРК – ред.). Там записатися взагалі немає можливості, тому що ти повинен авторизуватися через електронний підпис. Природно, ні у кого цих підписів немає», – розповідає Ірина Данилович.

Українська сімка в Криму не працює, а надати е-мейл Ірині навіть не пропонували. Вона вирішила їхати щепитися без запису, на вдачу. Хоч щеплення й безкоштовне, сама поїздка Ірині обійшлася не дешево.

«Транспортні витрати від Феодосії мені обійшлися у 1800 рублів в один бік, відповідно, у 700 гривень в інший бік. Плюс, я приїжджаю, мені потрібно здати тут в «Гемотесті» ще ПЛР. Це ще 1650 рублів, здається. Величезний плюс, звичайно, те, що для мене контраст був: я приїхала, на кордоні для мене організовано тестування безкоштовне, у мене ніяких проблем із цим немає. Ти бачиш, що держава про тебе ну хоча б якусь турботу проявляє», – ділиться враженнями кримчанка.

Ірина Данилович поїхала в пункт вакцинації в херсонський ТРЦ FABRIKA. Зробила щеплення вакциною Moderna, як і хотіла. Каже, все було зручно і комфортно.

«Виявилося, все дуже просто. Швидше за все, люди не знають про це. Ніхто не піде на такі експерименти, тому що це дуже затратно. Я прийшла, у мене на все про все це зайняло пів години. Приходиш, абсолютно все цивілізовано, все чітко, все зрозуміло. І дівчатка, які ведуть запис, швидко діють: я була двадцять п’ятою, у мене дуже швидко ця черга підійшла. Тому що 3 людини записують, три окремих черги. Лікар все чітко пояснила, виміряла сатурацію, тиск, усі дані запитала, пояснила, як укласти декларацію з лікарем. І все, я пішла на вакцинацію. Потім почекала 20 хвилин – ніякої реакції немає, все добре», – згадує Ірина Данилович.

В самому ТРЦ FABRIKA розповідають: кримчани, аби записатися на щеплення, часто вже телефонують напряму сюди.

«Нам телефонують на наш телефон в адміністрацію і часто цікавляться, чи є та чи інша вакцина. Ось недавно був дзвінок із Сімферополя, двоє людей збиралися до нас їхати на вакцинацію і питали, чи є певна вакцина чи ні, цікавилися Pfizer. Приїжджають групами організовано. В основному це люди зрілого віку. Жителі Криму приїжджають і ми приймаємо без черги. Тому що розуміємо, який складний шлях вони проробили», – розповів нам операційний директор ТРЦ FABRIKA Олександр Мельников.

Перед другою дозою вакцини Ірині ще потрібно буде укласти угоду з сімейним лікарем. Кримчанам, які вакцинуються зараз, вже можна довго не шукати: тепер це можна зробити в пункті вакцинації ТРЦ FABRIKA.

«Потрібно просто надати паспорт та ідентифікаційний код, ми робимо тут же ксерокопію, і ці дані залишаються лікареві, який працює на прийомі. Ці ж лікарі вас і вносять у базу, з вами укладають декларацію. У форматі онлайн, не потрібно приїжджати, якісь спеціальні підписи ставити і так далі. Лікарі самі вже вносять їх і розподіляють на того лікаря, який буде обробляти ці дані. І згодом, якщо громадяни хочуть, вони можуть перейти до іншого лікаря», – пояснює Олександр Мельников.

Ірина Данилович вважає, що найзручніше кримчанам було б, якщо б українська влада змогла облаштувати пункт вакцинації прямо в центрі надання адмінпослуг на Каланчаку, там зараз роблять експрес-тести. Ми спитали про це в Херсонській адміністрації.

«Там, на жаль, немає умов для розміщення мобільної бригади, вакцинуватися можна в Каланчацькій амбулаторії. А за необхідністю для осіб із тимчасово окупованого Криму організовується підвіз від КПВВ до амбулаторії», – повідомив перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Шибаєв.

Нещодавно Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало карти з маршрутами й адресами пунктів вакцинації від COVID-19 для жителів Криму, які перетинають адміністративний кордон із материковою Україною через КПВВ «Чонгар» і КПВВ «Каланчак».