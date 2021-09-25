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Російські медики гастролюють Кримом? (відео)

Російські медики гастролюють Кримом? (відео)
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Російські медики гастролюють Кримом? (відео)

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«Бродячі кибитки медиків – ганьба РФ! Я хочу лікуватися у лікаря, який бачить мене не один раз у житті», – сказала активістка з Ялти Наталія Гурковська. У місті не вистачає 50% лікарів – і це дані влади окупованого Криму, призначеної Кремлем. Ситуація критична ще й через пандемію коронавірусу, показники захворюваності в Ялті – одні з найвищих у Криму. До міста час від часу перекидають так звані медичні десанти – лікарів із Росії, які працюють вахтовим методом, а потім повертаються додому. Дійшло й до того, що медициною в Ялті опікується не профільне міністерство, а так зване Федеральне медико-біологічне агентство Росії. Ялтинці проти такого експерименту і просять повернути медицину, яка була в місті до приєднання Криму до Росії. Як нищать медицину в курортному місті? Як лікувати дітей, якщо немає дитячого стаціонару? І як у таких умовах виживають ялтинці?

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Ситуація критична ще й через пандемію коронавірусу, показники захворюваності в Ялті – одні з найвищих у Криму. До міста час від часу перекидають так звані медичні десанти – лікарів із Росії, які працюють вахтовим методом, а потім повертаються додому. Дійшло й до того, що медициною в Ялті опікується не профільне міністерство, а так зване Федеральне медико-біологічне агентство Росії. Ялтинці проти такого експерименту і просять повернути медицину, яка була в місті до приєднання Криму до Росії. Як нищать медицину в курортному місті? Як лікувати дітей, якщо немає дитячого стаціонару? І як у таких умовах виживають ялтинці?

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