«Скиньте з себе ярмо холопів і рабів». За кого проголосує Крим?

17 вересня стартували вибори до Державної Думи Росії. Відкрилися дільниці і в окупованому Криму, і це волевиявлення Україна вважає нелегітимним. Російська влада заявляє, що голосування розтягнули на три доби, щоб не допустити скупчення людей. Фінальний день – 19 вересня. Як і за кого агітували в Криму найбільше? Хто з півострова хоче потрапити в російський парламент? А серед них і досвідченні політики, і навіть зварювальник є. Хто може скласти конкуренцію представникам «Єдиної Росії» ? І чому політологи радять не називати це волевиявлення виборами?

«Герої» окупації Криму поза політикою

Крим перед виборами – це вивіска нових політичних облич. Так звані герої «крымской весны» 2014 року здали позиції. Ще у березні Наталія Поклонська планувала ще раз балотуватися до Держдуми. Але навіть високі рейтинги не допомогли. «Єдина Росія» не виставила її кандидатуру на вибори. Начебто, через те, що Поклонська проголосувала проти пенсійної реформи Путіна, – повідомляють джерела «Новой газеты».

«Кинджали в мій бік – тух-тух-тух, погляди. Там відразу видно, хто як проголосував. Мені було важко, але потім якось все зупинилося», – розповіла російським журналістам Наталія Поклонська.

Тепер російські ЗМІ відправляють Поклонську послом Росії в африканську країну Кабо-Верде, а однопартійці влаштовують бойкоти.

Ну, і це помста за пенсійну реформу, звичайно

«Мені вирішили влаштувати бойкот. Тобто не прийшов ніхто з фракції «Єдина Росія». А це 90% комісії. І я сиджу, як голова комісії, вони просто не хотіли розглядати матеріали, які я винесла. Ну, і це помста за пенсійну реформу, звичайно», – скаржилася Поклонська журналістам.

Схожа історія в іншого ветерана «крымской весны» Ольги Тимофєєвої. Це з її легкої руки фраза про «каміння з неба» стала мемом у мережі.

Що далі? А далі хоч каміння з неба, ми в Росії

«У нас був білборд такого змісту. На триколорі: «Що далі? А далі хоч каміння з неба, ми в Росії». Ця позиція севастопольців вона непорушна», – говорила Ольга Тимофєєва у студії севастопольского телеканалу, підконтрольного Росії, у 2014 році.

Зате позиції самої Тимофєєвої похитнулися. Їй, взагалі, відмовили у реєстрації на вибори. Також поза великою політикою так званий «народний мер» Севастополя Олексій Чалий. Ще у 2014 році він сидів поруч із Путіним, за одним столом, під час підписання так званого договору про вступ Криму в Росію. Тепер до Держдуми Чалий навіть не висувається.

Їх відправляють, куди, зазвичай, героїв – на смітник історії

«Час героїв минув. Їх відправляють, куди, зазвичай, героїв – на смітник історії. Всі ці люди вони вже відпрацьований матеріал. Будемо називати речі своїми іменами, вони вже не цікаві, їх вже потрібно міняти», – пояснює політологиня з Криму Євгенія Горюнова.

Нові ж обличчя на білбордах Євгенія Горюнова називає сірими і маловідомими навіть для кримчан. Наприклад, «Єдина Росія» висуває від Криму Костянтина Бахарева.

Кандидати від «Єдиної Росії» у Криму і Севастополі

«Гадаю, що він такий зручний, він не парасолька, це просто ось такий абсолютно зручний. Ніякий, ось така характеристика. Абсолютно ніякий. Такий, згодливий», – описує Горюнова Костянтина Бахарева. Він чинний депутат Держдуми, близький до кримського спікера Володимира Константинова.

Від Севастополя «Єдина Росія» делегує Тетяну Лобач. Вона віцеспікер місцевого парламенту. Уродженка Хмельницкого, навчалася в Чернівцях і Тернополі.

Наш президент Путін Володимир Володимирович – це приклад для наслідування

«Наш президент Путін Володимир Володимирович – це приклад для наслідування, його працездатність, знання проблем, його заглибленість у них», – відповідала Тетяна Лобач кримським журналістам на запитання про свої політичні уподобання.

Підтримати кандидатів «Єдиної Росії» у Криму з білбордів закликали міністр оборони Росії та міністр закордонних справ Росії. Сергій Лавров навіть спеціально приїздив на півострів з передвиборчими промовами. Слухав музику, їв пироги й солоні огірки, зустрічався з молоддю.

«Ось ця свіжа кров, яка обов'язково прийде в наш парламент, вона, звичайно, дуже й дуже потрібна. І я переконаний, старші товариші зроблять все, щоб забезпечити спадкоємність», – заявив Сергій Лавров під час візиту до Судака.

Потужну інформаційну підтримку єдиноросам забезпечили й кримські телеканали.

«Важливо мати активну позицію, йти на вибори. Тим самим ми підтримаємо нашого главу республіки і нашого президента», – заявила у прямому ефірі керівник проросійського телеканалу «Мілет» Ліля Веджатова.

У Криму «Єдина Росія» може набрати 45% чи 50% голосів, припускає політолог Аббас Галлямов.

Всі ці розмови вже в печінках у росіян. У Криму, напевно, ще ні. Гадаю протест в Криму ще не відчувається

«Можливо в Криму це ще й спрацює. Можливо там ще немає утоми від багаторічного – 22 роки – одного й того ж: «Захід – ворог, треба згуртуватися, консолідуватися, будь-який внутрішній критик – це агент Держдепу, і, ось, головне стабільність». Усі ці розмови вже в печінках у росіян. У Криму, напевно, ще ні. Гадаю протест в Криму ще не відчувається», – каже російський політолог Аббас Галлямов.

Чи повторяться результати виборів 2016 року, коли за єдиноросів проголосували від 55 до 70% кримчан?

Ерозія таких ура-патріотичних настроїв, безумовно, йде

«Я думаю, що в Криму ерозія йде. Результати 2016 року повторити, звичайно, не вдасться. Ерозія таких ура-патріотичних настроїв, безумовно, йде, але поки вона ще не так сильно відчувається, як в Росії, в цілому», – прогнозує Галлямов.

Кандидати від ЛДПР і КПРФ у Криму і Севастополі

Конкуренти «Єдиної Росії» в Криму: ЛДПР Жириновського і КПРФ Зюганова. Кримський кандидат від ЛДПР Микола Волков навіть перейняв ораторський стиль свого партійного лідера.

Від Севастополя і КПРФ до Держдуми балотується Володимир Браковенко – електрозварювальник з дипломом столяра.

«Я до вас звертаюся як людина праці, яка працювала завжди руками. Досить відсиджуватися удома, у нас, знаєте, завжди було говорили: «Мовчання ознака згоди». Не погоджуйтеся із тим, що відбувається у нас в країні», – закликав Володимир Браковенко у своїх агітаційних відеороликах.

«Це найважливіший момент, тому що людину знають. Не просто якась дама з білборда, яка десь там висить. Це впізнавана людина, принаймні, активна. І ми ж знаємо, що особливо комуністи вони найбільше в Севастополі протестують: те не так, це не так», – оцінила шанси на успіх Браковенка політологиня із Криму Євгенія Горюнова.

Скиньте з себе ярмо холопів і рабів. Ви люди

Не бути рабами і не голосувати примусово закликав кримських бюджетників інший кандидат від КПРФ, підприємець з Таганрога, Віктор Кудряшов: «Будь ласка приходьте на вибори і проголосуйте по совісті, а не примусово. Скиньте з себе ярмо холопів і рабів. Ви люди».

Після ув’язнення Олексія Навального й усунення його політсили від виборів, російська опозиція – це КПРФ, пояснюють політологи.

Якщо ти за статус-кво, ти за «Єдину Росію». Якщо ти проти статус-кво, то ти за КПРФ

«Якщо ти за статус-кво, ти за «Єдину Росію». Якщо ти проти статус-кво, то ти за КПРФ. Більше немає за кого, тому що всі інші альтернативи, вони витіснені на периферію порядку денного. По суті, партія влади й влада, вони самі тицяють пальцем на комуністів і кажуть: «Ось наш головний ворог». У цій ситуації все протестні голоси мають підстави консолідуватися саме за КПРФ», – пояснює російський політолог Аббас Галлямов.

Відсутність прохідного кримськотатарського кандидата і партія Прилєпіна в Криму

Головна особливість виборів-2021 у Криму – це відсутність прохідного кримськотатарського кандидата, пояснюють експерти. Це вперше після окупації півострова.

Тобто, вони кримських татар виводять, фактично, за політичну сферу.

«Про що це говорить? Якщо в 2016 році в Держдумі був Руслан Бальбек, то зараз кримських татар не буде в Держдумі, не буде 100%. І це говорить про те, що росіяни повністю нівелюють кримськотатарський фактор. Тобто, вони кримських татар виводять, фактично, за політичну сферу. Можливо, це помста за те, що кримські татари не підтримують Росію», – пояснює політологиня Євгенія Горюнова.

Також кримчан агітують голосувати за кандидатів від партії «За правду» Захара Прилєпіна – учасника війни на Сході України на боці угруповання «ДНР».

Так, тому немає жодних сумнівів, що виборці Донбасу, Луганська, і, напевно, Криму, за нього (Прилєпіна) будуть голосувати

«Виборця це дістало все. У 2015 році це було окей. Те що треба. Але зараз, в 2021 році вже набридло. Уже прапорами намахалися, вже хочеться поїсти. А Прилєпін, як і раніше, ще кличе на барикади. У Криму ця партія, знову ж таки, може вистрілити. Тому що Прилєпін один з лідерів цього російського антиукраїнського порядку денного. Так, тому немає жодних сумнівів, що виборці Донбасу, Луганська, і, напевно, Криму, за нього будуть голосувати», – припускає Аббас Галлямов.

Яких змін хочуть кримчани?

Ми запитали кримчан чи підуть вони голосувати? Чи вірять у те, що вибори змінять їхнє життя? І в яких сферах потрібні зміни?

«На вибори я піду. Свідомо. Буду голосувати. Я вважаю, що зараз ми розвиваємося у правильному напрямку і після виборів цей напрямок буде покращено і продовжено. Зміцняться внутрішнє становище країни і розвиватиметься економіка, соціальна політика буде зміцнюватися і на міжнародному рівні ми будемо продовжувати політику, яку позначив наш президент».

«Я не піду голосувати. Я думаю ситуація все одно не зміниться. Я живу, взагалі, в Гурзуфі, на південному березі. Я вважаю, що потрібно займатися екологією, потрібно займатися природою. Я проти того, що забудовується весь південний берег. Тобто, навколо ці висотні готелі, закривають парки. У нас в Гурзуфі діткам нікуди ходити гуляти, ми живемо поблизу території «Артека». Потім ліси нищаться. Раніше ми ходили по гриби, тепер не можна ходити по гриб. Тобто я, як місцевий житель, я за те, щоб була екологія, щоб менше забудовували».

«Піду на вибори, але питання ще так сильно не досліджувала, тому не можу сказати чого чекаю. Змін якихось, напевно, на краще. Для мене, як для матері, актуальна медицина. Щось повинно зміниться, тому що у мене двоє дітей і я думаю, що там потрібно все-таки навести лад».

«Я не піду на вибори. Не вірю, що вибори в Держдуму змінять якось ситуацію у нас тут. Тому що, це не перший раз, вже перевірено досвідом».

«Я піду й буду голосувати і чекаю змін в медицині й справедливості. Для мене важливо, щоб було все чесно й не було корупції. Тому що вона все псує».

Я піду просто для себе, тому що це з мене знімає відповідальність, що я нічого не роблю. Я роблю, що я можу, але це марно і я це дуже добре розумію.

«Я нічого не чекаю від країні, в якій я живу зараз. І я піду голосувати за кандидатів, головне не за єдиноросів. Ось. І просто, щоб висловити свою громадянську позицію, зняти з себе відповідальність і повернути цей борг. Але я не вірю, що щось зміниться. У нашій парламентській державі вибори в Держдуму нічого не вирішують. Я піду просто для себе, тому що це з мене знімає відповідальність, що я нічого не роблю. Я роблю, що я можу, але це марно і я це дуже добре розумію».

«Розумне голосування» від команди Навального

Так зване «розумне голосування» – тобто, підтримати найсильнішого кандидата, але не єдинороса, і консолідовано проголосувати за нього – пропонує росіянам і кримчанам команда Олексія Навального.

«Найголовніше не розпорошити голоси, щоб єдинороси не проскочили, завдяки цьому, а проголосувати консолідовано. В обох округах проголосувати за найсильнішого кандидата у якого є реальний шанс перемогти», – закликала росіян у ютубі прес секретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш .

«Ритуалом» або ж «імітацією» називають вибори до Держдуми Росії експерти.

Взагалі-то, те, що зараз відбуватиметься це не вибори.

«Взагалі-то, те, що зараз відбуватиметься це не вибори. Тому що вибори не можуть відбуватися в ситуації, коли абсолютно свавільно знімають кандидатів за політичними мотивами, йде абсурд і йде явна фальсифікація виборів. І йде активна підготовка до фальсифікації виборів. Це не вибори. У справжніх виборах мала б брати участь партія Навального й інші політичні партії», – вважає російський політолог Кирило Рогов.

Реальний рейтинг «Єдиної Росії» 27-28%, не більше, припускає політолог Аббас Галлямов. І все, що ця партія набере більше на виборах, громадськість має право оскаржити.