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Вибори в Росії: «Герої Криму на звалище історії»

Вибори в Росії: «Герої Криму на звалище історії»
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Вибори в Росії: «Герої Криму на звалище історії»

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Держдума без Поклонської? 17 вересня стартували вибори до Держдуми Росії. Відкрились дільниці і в окупованому Криму, але це волевиявлення Україна вважає нелегітимним.

Російська влада пояснює, що голосування розтягнули на три доби, щоб не допустити скупчення людей. Фінальний день – 19 вересня. Як і за кого агітували в Криму найбільше? Єдина Росія (Медвєдєв і Путін), КПРФ (Зюганов), чи ЛДПР (Жириновський)? Кого оберуть кримчани? Хто з півострова хоче потрапити в російський парламент? А серед них є і досвідченні політики, і не дуже – навіть зварювальник є. Що таке «розумне голосування», розрекламоване командою Олексія Навального? І чому політологи радять не називати це волевиявлення виборами?

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