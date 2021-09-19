Вибори в Росії: «Герої Криму на звалище історії»

Російська влада пояснює, що голосування розтягнули на три доби, щоб не допустити скупчення людей. Фінальний день – 19 вересня. Як і за кого агітували в Криму найбільше? Єдина Росія (Медвєдєв і Путін), КПРФ (Зюганов), чи ЛДПР (Жириновський)? Кого оберуть кримчани? Хто з півострова хоче потрапити в російський парламент? А серед них є і досвідченні політики, і не дуже – навіть зварювальник є. Що таке «розумне голосування», розрекламоване командою Олексія Навального? І чому політологи радять не називати це волевиявлення виборами?



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