МЗС України висловивло сумнів у легітимності виборів в Держдуму Росії через залучення жителів ОРДЛО і Криму

МЗС України висловлює рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Росією 17-19 вересня виборів депутатів до Державної думи на окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у заяві МЗС у п’ятницю.

«Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність. Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України», – йдеться у заяві.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації «рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій».

У Росії сьогодні почалися вибори депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Основний день голосування буде в неділю, 19 вересня.

15 вересня ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на дні голосування у Росії (17,18 та 19 вересня – ред.) організовано 825 автобусних та 12 залізничних рейсів для жителів ОРДЛО, що отримали російські паспорти. Возитимуть їх до Ростовської області: там для них, за інформацією російських ЗМІ, відкрита 91 дільниця.