У Росії «єдиний виборчий день» триватиме три календарних дні

Є старий жарт: Радянський Союз поважали в усьому світі, адже там виробляли найбільші у світі мікрочіпи та найшвидші у світі годинники. Росія успадкувала це надбання, оскільки там «єдиний виборчий день» триватиме три календарних.

Протягом останніх років організацію надзвичайно великої кількості місцевих, регіональних та загальнонаціональних виборів у Росії спростили. Тепер у календарі виборів лише одна дата – усі великі та менші перегони призначені на один день.

Наприклад, районні вибори 2020 року, на яких обирали депутатів місцевих парламентів та губернаторів, прив’язали до другої неділі вересня. Вибори до Державної думи 2016 та 2021 років призначили на третю неділю вересня.

Незважаючи на це, у дійсності вибори 2020 року відбувалися протягом трьох днів: розпочалися у п’ятницю 11 вересня, а завершилися у неділю 13 вересня. Цьогоріч дільниці відкриються у п’ятницю 17 вересня, і працюватимуть до 19 вересня.

Коронавірус перевернув світ догори дриґом і, серед іншого, дозволив «Єдиній Росії» вигадати трьохденне голосування, яке, на думку критиків, буде використано у цілях правлячої партії.

Російська влада занадто пізно зрозуміла всю серйозність пандемії. Згодом все ж запровадили локдаун. Тоді ж скасували запланований на квітень референдум, який мав дозволити Володимиру Путіну переобиратися на ще два строки.

Влітку коронавірусна ситуація дещо розвиднилася, тож референдум відбувався з 25 червня по 1 липня. На референдум винесли також питання про збільшення виборчого процесу до 3 днів. Це питання підтримали. Вже наприкінці липня голова ЦВК Елла Памфілова запропонували розтягнути на 3 дні вересневе голосування у місцеві парламенти.

«Це не наша примха, цього від нас вимагає час», сказала Памфілова на засіданні ЦВК. Нібито, таким чином стримають поширення коронавірусу, адже на дільницях менше утворюватимуться натовпи. «Це наш пріоритет, який дуже чітко визначив президент. Ми і далі повторюватимемо: здоров’я та безпека наших громадян – на першому місці, особливо під час такої важливої події як вибори», – заначила Елла Панфілова.

Після триденних виборів незалежні медіа почали уважно вивчати їх перебіг.

«Усі перемогли!» – виблискував заголовок видання Meduza. «Нова триденна схема голосувань дозволяє владним губернаторам отримати чудові виборчі результати», – йшлося в публікації. Вже чере сім місяців це видання отримає статус «іноземного агента».

Видання пояснило, що у 7 із 18 губернаторських змаганнях владні кандидати отримали понад 80% голосів, а в шести інших – більш ніж 70%.

Натомість на регіональних виборах 2019 року лише 4 кандидати отримали більш ніж 80%, а троє – понад 70%.

«Іншими словами, рішення про подовження виборчого процесу було дуже корисним для владних кандидатів», – підсумувало видання.

Щодо «єдиних» виборів парламенту, губернаторів та мерів, що відбудуться в Росії днями, також виникли подібні побоювання.

Вибори без ОБСЄ

Місія з оцінки Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) визнала ті виклики, які постають через необхідність провести вибори під час пандемії. Деякі учасники місії позитивно оцінювали подовження періоду голосування для попередження черг та обмеження передачі коронавірусу, повідомлялося у травні.

Інші члени місії натомість «висловлювали занепокоєння щодо зберігання виборчих документів у дільницях вночі». На їхню думку, це може вплинути на чесність та прозорість виборів.

Російська влада на запит ОБСЄ відповіла, що дозволить лише 60 спостерігачам організації прибути в Росію для роботи на виборах. ОБСЄ натомість планувала надіслати 80 на довгий термін, і 420 – на короткий. Через таку відповідь організація вирішала взагалі не відправляти місію до Росії.

«Російська влада пояснила це протиепідемічними заходами, – повідомила Радіо Свобода речниця ОБСЄ Катя Андруш цього тижня. – Разом з тим, не схоже, що ті правила, які діють в країні та на її кордонах, можуть унеможливити прибуття повної місії, у такому обсязі, який запропонувало Бюро демократичних інститутів та прав людини».

Вибори відбудуться – без ОБСЄ, але з подовженим терміном. Оглядачі вважають, що така ситуація дозволить правлячій партії посилити власні позиції, хоч «Єдина Росія» має наразі історично найменший рейтинг.

Триденне голосування – це «найбільша загроза чесним виборам», адже спостерігачам буде у три рази складніше спостерігати, а їх кількість і без того занадто мала, вважає Станіслав Андрейчук, очільник комітету виборців «Голос».

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