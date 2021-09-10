МЗС Росії викликало американського посла через «втручання у вибори» з боку США

Посла США в Москві Джона Саллівана 10 вересня викликали до Міністерства закордонних справ Росії, яке заявило про нібито «втручання у вибори» з боку США.

У МЗС Росії повідомили, що Салліван зустрівся із заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим, і йому повідомили, що Москва має «неспростовні докази порушення російського законодавства американськими цифровими гігантами в контексті підготовки і проведення» виборів до Держдуми.

У МЗС Росії заявили, що таке «втручання є неприйнятним».

Державні інформаційні агентства ТАСС і «РИА Новости» повідомили, що Салліван перебував у міністерстві 20 хвилин і поїхав, не даючи коментарів.

У заяві МЗС Росії не навели ніяких конкретних даних щодо «втручання», але в останні місяці російська влада – зокрема президент Володимир Путін – постійно звинувачувала такі компанії, як Facebook, Twitter і WhatsApp у недотриманні місцевого законодавства з таких питань, як зберігання особистих даних і видалення контенту, який вважається незаконним.

В останні місяці суди Москви оштрафували через це Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram і TikTok на мільйони рублів.

Критики вимог влади кажуть, що вони не мають нічого спільного із захистом, і натомість звинувачують владу у спробі придушити інакомислення з наближенням парламентських виборів 19 вересня та падінням популярності владної партії.