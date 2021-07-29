Суд у Росії вперше оштрафував Google за відмову зберігати дані всередині країни

Суд у Москві оштрафував на три мільйони рублів (понад 40,5 тисячі доларів) компанію Google за відмову локалізувати дані своїх користувачів в Росії, повідомляють російські державні агенції новин із посиланням на пресслужбу суду.

Google вперше оштрафували за порушення російського законодавства у сфері зберігання персональних даних, відзначає «РИА Новости».

Раніше наглядовий орган Роскомнадзор зобов’язав великі компанії локалізувати бази даних на території країни до 1 липня.

Згідно із законом про персональні дані, який вступив у дію 1 вересня 2015 року, особисті дані росіян повинні зберігатися на серверах, фізично розташованих усередині країни. У серпні минулого року Роскомнадзор заявив, що хоче отримати можливість видаляти персональні дані росіян з іноземних сайтів.

У травні російський суд оштрафував Google на чотири мільйони рублів за невидалений «протиправний контент» із «закликами» до участі в мітингах на підтримку Олексія Навального.

До цього компанія Google вперше подала позов до Роскомнадзору через вимоги відомства видалити 12 роликів в YouTube, в яких, за версією Генпрокуратури Росії, є заклики брати участь в січневих мітингах.



Роскомнадзор не раз штрафував такі іноземні сервіси, як Google, Facebook і Twitter, за відмову видалити на його вимогу «заборонену інформацію».