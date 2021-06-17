У Росії планують зобов’язати іноземні інтернет-ресурси відкрити представництва в країні

Державна дума Росії 17 червня ухвалила у третьому, остаточному, читанні законопроєкт, що зобов’язує іноземні інтернет-ресурси відкривати офіційні представництва в Росії в разі, якщо у них є російські користувачі. Порушників пропонують вилучати з видачі пошукових систем на території країни, блокувати і забороняти переводити їм гроші.

Держава буде вимагати від сайтів і сервісів реєстрації в країні, якщо у них буде аудиторія більше ніж 500 тисяч росіян на добу. Як це буде оцінюватися – законопроєкт не пояснює. Це дозволить вимагати від тих, хто зареєструвався, виконання російських законів і штрафувати їх на сотні мільйонів рублів за порушення, впевнені в російському парламенті.

Законопроєкт підготували за дорученням президента Росії Володимира Путіна.

У пояснювальній записці до документа сказано, що «істотну частку ринку інформаційних технологій займають закордонні корпорації». Так, пошуковій системі Google надають перевагу близько 56% російських користувачів. Друге і третє місце за популярністю серед соціальних мереж у Росії займають Facebook (близько 16% аудиторії) і Twitter (близько 14% аудиторії), які не мають офіційних представництв у Росії.

Співавтор законопроєкту, депутат Антон Горєлкін заявив РБК, що за чинними законами IT-гіганти працюють на російському ринку «як колоністи 300 років тому торгували з тубільцями».

Роскомнагляд не раз штрафував такі іноземні сервіси, як Google, Facebook і Twitter, за відмову видалити на його вимогу «заборонену інформацію». Тільки на початку квітня сервіс мікроблогів Twitter оштрафували за це на 8,9 мільйона рублів, до цього влада загальмувала роботу соцмережі і погрожувала блокуванням, але від цієї ідеї пізніше відмовилися.

Росія займає одну з найгірших позицій у світі в Індексі свободи інтернету, який щороку укладає міжнародна правозахисна організація Freedom House.

Згідно з оцінкою правозахисників, ситуація зі свободою інтернету в Росії гірша, ніж в авторитарних М’янмі, Азербайджані і Білорусі, проте законодавці продовжують ухвалювати все більше законів, що регулюють галузь.