«Роскомнагляд» пригрозив заблокувати роботу твітера в Росії

«Роскомнагляд» погрожує заблокувати через місяць роботу твітера в Росії, якщо платформа відмовиться видалити заборонену інформацію. Про це у вівторок повідомили російські інформагентства з посиланням на заступника голови відомства Вадима Суботіна.

За його словами, поки відомство «не фіксує конкретних кроків Twitter з видалення забороненого контенту». «Якщо справа так піде і далі, то через місяць він буде заблокований в позасудовому порядку», – заявив чиновник.

Минулого тижня «Роскомнагляд» оголосив, що починає сповільнювати роботу соцмережі на всіх мобільних пристроях і половині стаціонарних через те, що соцмережа, за версією влади, з 2017 роки не видаляє заборонений контент.

У компанії Twitter тоді заявили, що «глибоко стурбовані спробами заблокувати і обмежити публічне спілкування в інтернеті».