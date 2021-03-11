Twitter стурбований спробами обмежити роботу соцмережі в Росії

Компанія Twitter «глибоко стурбована спробами заблокувати і обмежити публічне спілкування в інтернеті» і категорично заперечує, що платформа використовується для пропаганди незаконних дій. Про це йдеться в заяві сервісу у відповідь на рішення «Роскомнагляду» сповільнити його роботу в Росії.

У компанії додали, що Twitter дотримується політики абсолютної нетерпимості щодо сексуальної експлуатації дітей чи заохочення самогубств, а також будь-яких інших протиправних дій, включаючи покупку і продаж наркотиків.

«Роскомнагляд» у середу заявив, що вжив заходів для сповільнення швидкості роботи соціальної мережі Twitter в Росії для «захисту російських громадян і примусу інтернет-сервісу до виконання законодавства на території Російської Федерації».

В останні тижні низка близьких до Кремля політиків і громадських діячів висловлювалися за посилення регулювання, аж до блокування, іноземних соцмереж у Росії. Їх звинувачують в невидаленні контенту, зокрема закликів до акцій протесту, на вимогу влади, а також в «цензурі» щодо російських ЗМІ.