Як працюють Telegram-канали, які цькують жінок?

Колишні порноакторки, секс-працівниці, представниці ЛГБТ та жінки, чия поведінка суперечить нормам патріархального ладу, все частіше страждають від цькування в інтернеті. Існують спеціальні онлайн-спільноти націоналістичного та інших спрямувань, в яких їх учасники збирають інформацію про жінок, поведінку яких вони вважають «розпусною» та цькують їх.

І хоча Telegram-канали такого спрямування здебільшого російські, серед їх підписників чимало українців, а від цькування страждають також і українки. Про те, як працюють такі канали, хто їх учасники та чому їх важко блокувати – у матеріалі Радіо Свобода.

Спільне інформаційне поле з Росією

Останніми днями у Telegram набув популярності канал, який радив, як обрати жертву для насильства серед жінок та як ефективніше його здійснити. Серед рекомендацій у каналі є зокрема такі: «Якщо немає досвіду, рекомендується завдавати удару в голову» та «Якщо на вашій жертві підбори, то бийте в ноги чимось важким (можна ногою)».

Активні користувачки та користувачі Telegam почали масово скаржитися на канал, і зрештою його видалили.

Проте в Telegram натомість з’явився резервний, на цей раз – закритий канал, а також закритий акаунт в Instagram того ж адміністратора. На момент публікації цього матеріалу, вони досі активні. В кожному – понад шість тисяч підписників.

Фемблогерка Дарина Горбачова припускає, що канал фейковий, а рекомендації у ньому були імовірно взяті з американського форуму. Механізм його розкрутки дуже схожий на інші здебільшого анонімні Telegram-канали – ті, що «борються з розпустою жінок».

Більшість таких спільнот у Telegram заблокували або сховали таким чином, що потрапити в них можна лише за запрошенням. Тож оцінити масштаби поширення таких каналів наразі вкрай важко, каже Горбачова.

У Telegram дуже просто зробити закритий канал, в який можна потрапити лише по посиланню-запрошенню, її ж можна і оновити, якщо вона потрапила кудись не до тих людей, і у паблік знову важко зайти

«Періодично пабліки проти ЛГБТ хтось знаходить випадково, і всі починають скаржитися на них. У Telegram дуже просто зробити закритий канал, в який можна потрапити лише за посиланням-запрошенням, її ж можна і оновити, якщо вона потрапила кудись не до тих людей, і у паблік знову важко зайти. Схема завжди одна і та ж: підняти скандал, нагнати аудиторію, закрити паблік, а вже далі друзі друзів будуть переходити по посиланню», – каже блогерка.

Найбільш поширені Telegram-спільноти, які «борються з розпустою», походять з Росії. Проте серед учасників є і українці, і білоруси та інші, хто розуміє російську. При цьому в подібних чатах часто звеличується саме Росія (через націоналістичний нахил), а мови інших пострадянських країн можуть навіть викликати сміх та зневагу.

У таких каналах цькують також і українок. Наприклад, 21 серпня в одному з каналів опублікували відео з двома українками, які нібито є представницями ЛГБТ-спільноти, яких на камеру словами принижує один з підписників такого Telegram-каналу. Відео супроводжується коментарем: «Соратник вистежив двох ЛГБТ-шниць і принизив їх на камеру. Красава».

Проте інколи цькування переходить і до фізичного насильства. Російську Tik-tok блогерку з ніком webdevka вдарив у ніс хлопець буцімто за відео, які учасники таких спільнот вважають розпусними. Про це повідомила сама блогерка, виклавши відео із підписом: «Яка в Росії може бути толерантність, якщо тебе можуть спокійно вдарити за невинні відео?»

А як жінок цькують в Україні?

В Україні куди більш популярні інші Telegram-спільноти, які становлять загрозу не лише для жінок, проте мотивація цькування схожа: задля боротьби з «розпусними ідеологіями». Це – канали угруповань, які мають крайні праві політичні погляди, а ідеологічними ворогами вважають лівих, феміністок, представників ЛГБТ-спільноти. На відміну від російських Telegram-каналів, такі спільноти цькують не лише жінок, але також і чоловіків, які підтримують фемінізм, мають ліві політичні погляди або є представниками ЛГБТ.

«Це – люди, які вважають для себе можливим політичне насильство, насильство над політичними опонентами...Самі його здійснюють або виправдовують», – каже дослідниця ультраправих рухів Ганна Гриценко.

Прямо до насильства такі спільноти не закликають. Це дозволяє їм уникати кримінальної відповідальності або ж блокування з боку платформ, таких як Telegram. Проте це робиться опосередковано, каже дослідниця.

навпроти певних людей написано: «до цієї людини фізичне насильство не застосовуємо»….Тобто проти інших ніби можна?

«У них (в одному з каналів – прим. авт.) у профілі написано, що вони не закликають до насильства, тому вони ніби захищені від видалення за правилами Telegram... Але там навпроти певних людей написано: «До цієї людини фізичне насильство не застосовуємо»… Тобто, проти інших ніби можна?» – риторично питає Ганна Гриценко.

Одним з типів таких спільнот є так звані «ЛГБТ-дошки». Їх модератори збирають інформацію про представників та представниць ЛГБТ і деанонімізують, тобто публічно викладають посилання на їх соцмережі, а інколи і справжні ім’я та прізвища, а також адреси фактичного проживання. Через це люди, чиї дані публікують у таких каналах, зазнають цькувань та отримують погрози.

Дарина Горбачова зазначає, що подібних форумів у даркнеті (мережі із доступом через спеціальне програмне забезпечення) значно більше. Там їх неможливо заблокувати. Відстежити її учасників та притягнути їх до відповідальності практично неможливо.