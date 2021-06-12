У Росії посилюють відповідальність за розкриття особистих даних силовиків

Президент Росії Володимир Путін підписав поправки до Кримінального кодексу, що передбачають штрафи й арешт за розкриття особистих даних силовиків і їхніх близьких. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Цей крок може призвести до подальшого стримування зусиль із викриття корупції або притягнення до відповідальності російських чиновників.

Покарання для порушників включають тюремне ув’язнення, домашній арешт, примусові роботи і штрафи у розмірі заробітної плати за термін до 18 місяців.

Штрафувати будуть осіб, яким були довірені такі відомості або вони стали відомі у зв’язку з їхньою службовою діяльністю.

Путін також підписав внесення змін до Кодексу про адміністративну відповідальність про підвищення штрафів у більш ніж 10 разів за розголошення інформації обмеженого доступу. Штрафи за розголошення таких даних збільшуються до 5-10 тисяч рублів для громадян (раніше вони становили від 500 до 1 тисячі рублів) і до 40-50 тисяч рублів для посадових осіб (раніше були від 4 тисяч до 5 тисяч рублів). Штраф для юридичних осіб становитиме від 100 тисяч до 200 тисяч рублів.

Незаконні збір, передача, поширення та доступ до персональних даних суддів, прокурорів, слідчих, працівників органів внутрішніх справ і низки силових відомств у зв’язку з виконанням ними професійного або громадського обов’язку, а також доступ до даних їхніх близьких призведуть до штрафу для громадян від 20 тисяч до 40 тисяч рублів. Для посадових осіб штраф складе від 50 тисяч до 100 тисяч рублів з можливою дискваліфікацією на термін до трьох років, для індивідуальних підприємців – від 100 тисяч до 200 тисяч рублів, для юридичних осіб – від 200 тисяч до 300 тисяч рублів.

Держдума Росії раніше схвалила законопроєкт про заборону розголошувати відомості про оперативно-розшукову діяльність і приватне життя, в тому числі дані про майно співробітників правоохоронних, контролюючих органів і військовослужбовців. Законопроєкт пропонує запровадити таку заборону «незалежно від наявності безпосередньої загрози їхій безпеці».

Як повідомляє телеканал «Настоящее время», Росреєстр уже вносив зміни в інформацію про нерухомість, яка належить російським чиновникам. Так, сини генпрокурора Росії Юрія Чайки, Артем і Ігор, перетворилися в документах Росреєстру в абревіатури ЛСДУ3 і ЙФЯУ9, а президент Росії Володимир Путін – в Ігоря Сергеєва-Градського. Даними інформаційної системи Росреєстру в своїй роботі користуються журналісти. Виписки з цієї ж інформаційної системи публікує Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального, коли пише про дорогу нерухомість фігурантів своїх розслідувань.