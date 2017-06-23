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23 Червень 2017, Київ 19:10
Політика

Путін і його каста недоторканних. Держдума Росії дозволила засекречувати особисті дані високопосадовців

Володимир Путін із прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим (ліворуч) та міністром оборони Сергієм Шойгу під час церемонії покладання квітів біля Кремлівської стіни на честь річниці вторгнення нацистської Німеччини. Москва, 22 червня 2017 року

Ініціатива засекретити персональні дані російських чиновників, які обіймають високі посади, та їхніх сімей, належить особисто президенту Росії Володимиру Путіну. Згідно з ухваленим Держдумою законом, до засекречених персональних даних належать банківські рахунки, відомості про нерухомість (як в країні, так і за кордоном) та інше майно.

Це обговорюють екс-співробітник КДБ, колишній член комітету Держдуми Росії з безпеки та протидії корупції Геннадій Гудков, сенатор Франц Клінцевич («Єдина Росія»), журналіст-розслідувач Роман Шлейнов.

Роман Шлейнов: Я не думаю, що зараз це ускладнить роботу. Я звернувся за коментарями до «Росреєстру», і в його Московському управлінні мені сказали, що вони розкривають дані, згідно з іншими федеральними законами. А федеральні закони у нас рівні. Без скасування тих положень федеральних законів, за якими відбувається розкриття інформації, які регламентують діяльність «Росреєстру», неможливо просто вилучити ці дані. Коли ці закони будуть змінені, тоді і будемо дивитися.

«Росреєстр», я думаю, тепер ніяких даних давати нікому не буде без команди, посилаючись на цей закон
Геннадій Гудков

Геннадій Гудков: Влада припинила навіть імітувати боротьбу з корупцією. Очевидно, що дана команда: «Тепер, хлопці, ви будете просити у президента, щоб ми вас включили до списку людей, які охоронятимуться». А цей список буде зростати. Цей закон напевно буде обростати різними поправками. Закриють Генпрокуратуру в зв'язку з особливою секретністю і важливістю, Слідчий комітет, ФСБ, МВС з огляду на те, що вони ведуть складну оперативну роботу. І «Росреєстр», я думаю, тепер ніяких даних давати нікому не буде без команди, посилаючись на цей закон.

Роман Шлейнов: У цьому законопроекті, який був ухвалений в третьому читанні, поки сказано: «За винятком персональних даних, які підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до федеральних законів». «Росреєстр» регламентується іншими федеральними законами.

Роман Шлейнов
Роман Шлейнов

У нас будуть номенклатурні списки. І це тільки «перша ластівка»
Геннадій Гудков

Геннадій Гудков: За кордоном засекречується реальний оперативний склад, який, наприклад, бере участь в розробках, працює «під дахом» – там, де це треба засекретити. А у нас засекречується номенклатура. У нас будуть номенклатурні списки. І це тільки «перша ластівка».

– У законі зазначено: засекретити персональні дані членів сім'ї. Член сім'ї – там це не конкретизовано. Наскільки розмите поняття «член сім'ї»? І чи може друг сім'ї бути «членом сім'ї»?

Роман Шлейнов: Звичайно, ні. Але у нас це дуже гнучка категорія. Коли мова заходить про розкриття доходів, чомусь членами сім'ї вважаються тільки чоловік, дружина і неповнолітні діти. А коли мова заходить про розкриття чогось ще, до членів сім'ї приписуються всі – і внучаті племінники, і сестри, і брати, і так далі.

Франц Клінцевич: Цей закон виник не просто так. І цей закон не пов'язаний з нинішніми керівниками. Ви повинні розуміти, що федеральний закон ухвалюється на тривалий час, пов'язаний з функціонуванням держави. Я вважаю, що він абсолютно правомірний. Такий закон потрібен, і він повинен бути.

– А навіщо засекречувати банківські рахунки, відомості про нерухомість членів сімей?

Франц Клінцевич: Якщо ми говоримо про нинішніх керівників, то я повинен сказати, що у всіх нинішніх керівників банківські рахунки і їхня кількість показані. І там особливо нічого секретити. Але в Росії можуть прийти до влади і люди такі, як приходять в Європі, в Америці, вони прийшли з бізнесу, вони щось зробили, заробили. І в цьому випадку закон працює на перспективу, на тривалий період. І з цим пов'язані всі відповідні заходи. А сьогодні шукати в темній кімнаті кішку, напевно, не дуже продуктивно.

Франц Клінцевич
Франц Клінцевич

– Ми пам'ятаємо фільм «Чайка», який зняли Олексій Навальний і його Фонд боротьби з корупцією. І після того, як картина пройшла з успіхом, у неї понад мільйон переглядів, в «Росреєстрі» раптом зникли відомості про нерухомість синів Чайки. Там з'явилася якась абракадабра з букв, цифр. Це що таке, на ваш погляд?

Франц Клінцевич: Я не знаю цього. Але я знаю одне, що діти Чайки дійсно займаються бізнесом. І можливо, виходячи з якоїсь сформованої системи, часом, можливо, помилковою, щоб не було зайвих нарікань, зробили якісь дії, переоформивши рахунки на інших людей. Я не можу нічого сказати.

Засекречування йде від власного народу, щоб він не знав, як живуть його «слуги». Тому що «слуги» в тисячі разів багатші, ніж той народ, якому вони служать
Геннадій Гудков

Геннадій Гудков: Засекречування йде не від радикальних елементів, не від терористів, не від підривних елементів, а від власного народу, щоб він не знав, як живуть його «слуги». Тому що «слуги» в тисячі разів багатші, ніж той народ, якому вони служать. І коли «пересічний гаманець» Ролдугіна має два мільярди доларів на офшорному рахунку, всі розуміють, що це не його гроші, що на віолончелі таку суму не заробиш. А те, що скидають йому мільярди, сотні мільйонів доларів найбільші російські компанії, це говорить про те, що у нього дуже близькі, тісні стосунки з першою особою держави.

– До речі, такий, як віолончеліст Ролдугін, цілком може потрапити в цей список.

В Росії право вже давно не публічне
Геннадій Гудко

Геннадій Гудков: Запросто і потрапить. Тому що в Росії право вже давно не публічне. Будуть якісь розпорядження. Або будуть тупо відмовляти у видачі даних: «А ми вам просто не хочемо давати. Ідіть і скаржтеся до прокуратури». Там же, де і суддя, і слідчий, і всі інші. Все це від лукавого.

Роман Шлейнов: І в США, і в Європі ці дані відкриті. Це все – доступна, публічна інформація. У США діє закон про розкриття інформації, згідно з яким (хоч і з труднощами іноді) журналісти запитують відомості, в тому числі, які намагаються засекретити, але дістають ці дані. У нас щось подібне уявити неможливо.

Влада в країні захоплена номенклатурою бюрократичною. Очільником номенклатурної бюрократії є президент
Геннадій Гудков

Геннадій Гудков: Треба розуміти, що влада в країні захоплена номенклатурою бюрократичною. Очільником номенклатурної бюрократії є президент. Для того щоб владу утримувати, ця номенклатура знищила демократичний інститут змінюваності влади, але вона ще оточила себе силовиками, щоб захищатися від народу. А щоб захищатися від народу, силовикам потрібні додаткові повноваження. Їх треба «підгодовувати», а то раптом не будуть захищати. Тому силовики у нас є пріоритетним загоном, вони захищають номенклатуру від народу. Таким чином вони самі отримують якісь крихти зі столу. Відповідно, номенклатура буде ростити загін, який захищає її привілеї управляти, правити вічно і розкрадати країну. Таким чином вони будуть зміцнювати постійно, передаючи все нові і нові повноваження та позбавляючи будь-якої можливості контролю над силовим блоком.

– Романе, Ви займаєтеся розслідуваннями. Що ще не засекретили, що ще дозволяє Вам займатися розслідуваннями?

Роман Шлейнов: Єдиний державний реєстр юридичних осіб – я не знаю, чи дійде до цього. Адже родичі чиновників, зокрема, яких охороняє закон, люблять займатися бізнесом. Наприклад, син міністра внутрішніх справ – можна подивитися, які бізнеси у нього є. Поки це можна зробити за Єдиним державним реєстром юридичних осіб. Я не знаю, чи дійдуть руки і до цього, але вони тягнуться плавно до того, щоб закрити і ці дані, судячи з усього.

– Геннадію, Ви – в минулому співробітник КДБ. Ментальність цих людей – для багатьох загадка. Є порядні люди в спецслужбах?

Геннадій Гудков: Звичайно, є. Оперативний склад, середній склад, вони ненавидять шахраїв і злодіїв у владі, повірте.

Геннадій Гудков
Геннадій Гудков

– Тобто Ви хочете сказати, що їх більшість?

Геннадій Гудков: Я не хочу сказати, що їх більшість. Але середній і молодший оперативний склад це ненавидять.

Розумієте, люди йдуть в органи не тільки для збагачення. В принципі, тема боротьби добра і зла – вічна. Дуже багато людей йдуть туди, щоб абсолютно щиро боротися зі злом. А коли їх змушують служити злу, брехати, вивертатися ...

Я вас запевняю, всередині органів величезна кількість офіцерів, які тихо, люто ненавидять те, що робить верхівка. Це абсолютно достовірна інформація. Але вони зробити нічого не можуть. Частина з них потім переходить в стан корупціонерів або слуг корупціонерів, а частині промивають мізки.

– Треба відзначити, що влада послідовна. Зовсім нещодавно був ухвалений закон, який в народі прозвали «закон Тимченка», або «все для друзів». Великих підприємців, які потрапили під західні санкції, можуть звільнити від фіскального тягаря. Ба більше, повернути їм з державної скарбниці податки, сплачені з 2014 року. Це фрагмент все тієї ж пісні? Чи це трішки інше?

Роман Шлейнов: Швидше, це компенсація друзям. Все-таки про друзів не забувають. І якщо вони, як вважається, в значній мірі постраждали від санкцій, то потрібно їм дати певні можливості це все компенсувати, але, на жаль, за наш з вами рахунок.

Потрібно сказати, що Reuters робив на цю тему матеріал. Вони підрахували, що значна кількість наших мільйонерів і мільярдерів не живе в країні стільки часу, щоб платити тут податки. Закон їм це дозволяє. Після того як їх зобов'язали розкривати офшори і декларувати їх для того, щоб збирати з них податки, з'ясувалося, що розкривати нема чого, тому що значна кількість з них не живуть у країні. Я думаю, що вони і там використовують схеми, які дозволяють їм запросто не платити податки в тих країнах, в яких вони живуть. Є ж офшорні юрисдикції...

– А кого ж стосуються компенсації з бюджету?

Роман Шлейнов: Компенсації з бюджету стосуються друзів.

Геннадій Гудков: Великі державні компанії або компанії, які пов'язані з державою безпосередньо. І звісно, це найближче оточення президента. Причому не тільки Ролдугін у нас процвітає зі своєю віолончеллю. Є ж і інші друзі його дитинства, які «в шоколаді».

– Якщо говорити про менталітет президента Володимира Путіна, який, звичайно ж, має прямого стосунку і до цих законів, і до таких взаємин між друзями і президентом. Чи можна говорити, що він живе за принципом «друзів треба тримати близько, а ворогів – ще ближче»?

Геннадій Гудков: Те, що ми називаємо «друзями і членами кооперативу «Озеро», в усьому цивілізованому світі називають корупцією і злодійством. І те, що за цим, на жаль, стоїть вищий політичний ешелон російської влади, – це абсолютно очевидно. А вже яким принципом вони керуються – «друзям – все, іншим – закон» чи якимось ще, треба запитати Володимира Володимировича.

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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