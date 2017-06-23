Лідер дощу чи Божі санкції? Чому перед водяною стихією всі рівні

У Росії 22 червня, в День пам’яті і скорботи, російський президент Володимир Путін і прем’єр Дмитро Медведєв покладали квіти до Могили Невідомого солдата в Москві. Під час пам’ятної церемонії почався дощ. Фото миттєво стало популярним.

Пропонуємо рейтинг найвідоміших моментів, коли політиків несподівано застав дощ.

1. У січні 2017 року під час інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні, коли почався дощ, невгамовний вітер не давав колишньому президенту США Джорджу Бушу-молодшому впоратися з дощовиком.



2. У травні 2010 року під час пам’ятної акції колишній президент України Віктор Янукович разом зі своїм тодішнім російським колегою Дмитром Медведєвим покладали квіти до пам’ятника Невідомого солдата в Києві. Тоді порив вітру повалив вінок на президента України.

3. Папа Римський Франциск розмовляє з паствою під час своєї щотижневої аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані. Травень 2013 року.

4. А ось король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сау.

5. Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїхала у Брюссель до Ради Європи для розподілу бюджету ЄС, листопад 2012 року. Тоді Німеччина і Великобританія виступали за скорочення витрат країн ЄС.

6. Колишній президент США Барак Обама виступає з промовою у штаті Вірджинія під час своєї другої передвиборчої кампанії у 2012 році.

Оригінал публікації – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода