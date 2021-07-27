У Росії вимагають від Youtube заблокувати канали соратників Навального

У Росії наглядове відомство Роскомнадзор зажадало від компанії Google заблокувати Youtube-канали соратників російського опозиціонера Олексія Навального – Леоніда Волкова, Володимира Мілова і Георгія Албурова. Про це повідомили самі опозиціонери.

Волков опублікував повідомлення від служби підтримки Youtube (належить корпорації Google), в якому процитований лист Роскомнадзору.

Російське відомство стверджує, що акаунт Волкова містить «заклики до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку, інформаційні матеріали організацій, визнаних небажаними».

YouTube попередив, що, якщо Волков не вилучить контент, сервіс може заблокувати його акаунт. Про отримання такого ж листа розповіли і Мілов з Албуровим. У каналів Волкова і Мілова понад 100 тисяч підписників, вони активно їх використовують – на відміну від Албурова.

Напередодні стало відомо, що Роскомнадзор заблокував сайт самого Олексія Навального і ще більше ніж 40 ресурсів, пов’язаних із визнаним в Росії екстремістською організацією і забороненим Фондом боротьби з корупцією (ФБК).

Олексій Навальний перебуває під вартою з січня 2021 року. Його затримали після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння. У лютому його відправили в колонію на два роки і вісім місяців у справі «Ів Роше».