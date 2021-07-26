У Росії заблокували сайт ув’язненого опозиціонера Навального

У Росії наглядове відомство «Роскомнадзор» заблокувало сайт опозиційного політика Олексія Навального. Про це йдеться в повідомленні команди опозиціонера. У реєстрі відомства вказано, що блокування накладене за рішенням прокуратури від 15 червня. Тоді ж був закритий доступ і до сайту штабів Навального.

Підставою для обмеження доступу назване те, що сайт містить «заклики до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що відбуваються з порушенням установленого порядку».

«Рішенням Генпрокуратури було заблоковано 49 сайтів одночасно: крім сайту Олексія Навального, також мій сайт і сайти Любові Соболь та Олега Степанова; всі сайти колишніх регіональних штабів; сайти «РосЯма» і «РосЖКХ», сайт «Альянсу лікарів». І сайт ФБК, зрозуміло», – повідомив соратник Навального Леонід Волков, який перебуває за межами Росії.

22 липня на сайті Навального було опубліковане розслідування про бізнес родини голови Державної думи В’ячеслава Володіна. У матеріалі йшлося, що пов’язані з родичами політика компанії заробили близько 5 мільярдів рублів (це близько 2 мільярдів гривень) на продажу землі в Москві під забудову.

9 червня Московський міський суд визнав «екстремістськими організаціями» «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян» і штаби Навального. У тому ж рішенні суд оголосив про негайне припинення діяльності цих організацій.

Олексій Навальний перебував під вартою з січня 2021 року. Його затримали після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння. У лютому його відправили в колонію на два роки і вісім місяців у справі «Ів Роше».