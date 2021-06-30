Росія: у «Матроської тиші» заявили, що Навальний двічі говорив про втечу

Російський опозиційний політик Олексій Навальний двічі заявляв про намір здійснити втечу, повідомляє ТАСС з посиланням на рішення Преображенського суду Москви, який 25 червня визнав законним постановку Навального на облік як схильного до втечі.
У рішенні суду йдеться, що під час засідання комісії з постановки на профілактичний облік було заслухано співробітника групи з виховної роботи ФКУ СІЗО-1 ФСВП Росії. Він повідомив про два випадки публічного висловлювання Навального про намір здійснити втечу.
«Рішенням комісії він поставлений на профілактичний облік як особа, схильна до скоєння втечі, терміном на 3 місяці», – мовиться у рішенні суду.
Навальний пояснив свої слова про втечу з «Матроської тиші» жартом, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на постанову суду.
У травні суд відмовив опозиціонеру Олексію Навальному у задоволенні його позову до колонії – він вимагав визнати незаконним те, що його поставили на облік як схильного до втечі.
Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у російському Покрові. Суд відправив його туди у кримінальній справі «Ів Роше» восьмирічної давності, замінивши умовний термін ув’язнення на реальний. Після цього стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги і при цьому до нього не допускають його лікаря.
Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада низки країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу пройшли акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.
Російський опозиціонер Навальний і Україна
Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».
Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.
Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.
Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».
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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.
При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.
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