У Росії затримали активіста з плакатом «Свободу Олексію Навальному»

У столиці Росії Москві поліція затримала активіста Данила Сімачова, який вийшов із плакатом «Свободу Олексію Навальному» до будівлі уряду міста, повідомляє 20 липня видання «ОВД-Инфо».

Сімачова привели до відділку поліції для перевірки документів, а потім попросили написати пояснювальну. За словами пікетувальника, співробітники МВС відпустили його без протоколу і зобов’язання про явку.

Опозиціонера Олексія Навального затримали ввечері 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво, коли політик повернувся до Росії з Німеччини. На наступний день його заарештували у справі «Ів Роше». 2 лютого суд замінив політику умовний термін на реальний – 3,5 року колонії загального режиму. Суд урахував термін арешту Навального в 2014 році. У колонії загального режиму він пробуде 2 роки і 8 місяців.

У колонії стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада кількох країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу відбулися акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.