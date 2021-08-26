Росія: суд оштрафував Facebook, Twitter та WhatsApp на 36 мільйонів рублів

Районний суд у Москві оштрафував соціальні мережі Facebook і Twitter на 15 і 17 мільйонів рублів (близько 5 та 6 мільйонів гривень) відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії. Месенджер WhatsApp, який належить Facebook, окремо оштрафований на 4 мільйони рублів (близько 1,4 мільйона гривень). Про це повідомили у «Роскомнагляді».

Відомство вимагає від IT-гігантів виконання вимоги закону про локалізацію персональних даних, який був ухвалений у Росії в 2015 році. Згідно з ним, кожен сервіс, на якому російські користувачі залишають будь-яку інформацію про себе, зобов’язаний зберігати ці дані на серверах, фізично розташованих усередині країни.

Через відмову перенести сервери у 2016 році в Росії була заблокована соціальна мережа LinkedIn. Вимогу закону ігнорують чимало великих IT-компанії, представлених на російському ринку.

У березні 2019 року Facebook анонсувала, що соціальна мережа і належні їй сервіси Instagram та WhatsApp не будуть зберігати конфіденційну інформацію користувачів у країнах, що порушують права людини. Як корпорація планує визначати такі країни – не повідомлялося.

Twitter та Facebook вже були оштрафовані на 4 мільйони рублів кожна у лютому 2020 року. Наприкінці липня цього року штраф за відмову локалізувати дані росіян отримав пошуковик Google. Навесні 2021 року «Роскомнагляд» сповільнював роботу твітера в країні за невиконання компанією закону.