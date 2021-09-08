Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори до Держдуми Росії

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 8 вересня підтримала звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів в Держдуму Росії, голосування на яких також організували в окупованому Криму.

Відповідне звернення підтримали 318 народних депутатів.

У зверненні зазначається, що намір російської влади провести 19 вересня 2021 вибори до Державної думи у Криму та Севастополі, і з залученням до участі у виборах громадян України з Донецької та Луганської областей, «є порушенням Конституції і законодавства України, основних принципів і норм міжнародного права».

Верховна Рада закликає міжнародних партнерів «не визнавати легітимність виборів в Державну думу 19 вересня 2021 і її подальших рішень у разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України».

Крім того, Рада пропонує застосувати санкції проти представників органів влади Криму, підконтрольних Росії, які «залучають громадян України на окупованих територіях до виборів у Держдуму, і тим самим порушують суверенітет України».

Про те, що Верховна Рада розгляне це звернення 8 вересня, напередодні повідомив автор документа, депутат «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Єдиний день голосування на виборах до Держдуми Росії восьмого скликання призначено на 19 вересня. З 2016 року вибори почали проводити також і в окупованих Росією Криму та Севастополі. Україна, США, Велика Британія, Євросоюз і низка інших країн світу вважають ці голосування незаконними, а проти осіб, які брали участь в електоральному процесі, запроваджені персональні санкції. За повідомленнями ЗМІ, Росія також планує відкрити дільниці для голосування на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.