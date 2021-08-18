Один із колишніх лідерів бойовиків «ДНР» задекларував нульовий дохід на виборах у Держдуму Росії

Один із колишніх лідерів бойовиків угруповання «ДНР» Олександр Бородай задекларував нульовий дохід перед виборами в Державну думу Росії, куди він балотується від владної партії «Єдина Росія» в Ростовській області. На це звернула увагу редакція проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

При заявлених нульових доходах за рік Бородай, який очолює зараз так званий «Союз добровольців Донбасу» (об’єднує росіян, що воювали проти України на окупованій частині Донбасу), витратив 15 мільйонів рублів, купивши половину нежитлового приміщення в Москві і позашляховик Lexus GX 460, свідчать дані Центрвиборчкому Росії.

Джерелами цих грошей Бородай назвав накопичення за попередні роки і дохід від продажу майна. Зараз, згідно з декларацією, на восьми рахунках у нього зберігаються близько 313 тисяч рублів.

Гендиректор «Трансперенсі Інтернешнл – Росія» Ілля Шуманов у розмові з Кавказ.Реалії назвав таку декларацію кандидата в депутати «неординарною».

«Бородай не один, хто фіксує нульовий або незначний дохід, що, звичайно, суперечить загальносвітовій практиці повної прозорості кандидатів перед виборами. Очевидно, що доросла людина не може брати їжу з повітря, йому потрібно працювати. Поява таких декларацій говорить про те, що виборців водять за ніс або не вказують неофіційні джерела доходу – навіть якщо кандидат отримує якусь допомогу чи користується іншою картою, це повинно бути відображено в документах», – зазначив Шуманов.

49-річний Бородай 2014 року кілька місяців діяв як «прем’єр-міністр» угруповання «ДНР».

Олександр Бородай – російський політтехнолог, якого вважають одним із ідеологів «російського світу». Крім участі в керівництві угрупованням «ДНР», він навесні 2014 року також брав участь у захопленні Росією українського Криму. В Україні йому оголошена підозра за статтею Кримінального кодексу про створення терористичної організації, він перебуває в розшуку, суд встановив йому арешт як запобіжний захід у разі затримання.

Вибори в Держдуму Росії заплановані на середину вересня.