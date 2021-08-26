Росія: у ексголови одного зі штабів Навального силовики влаштували обшук

У колишньої керівниці штабу російського опозиціонера Олексія Навального в Санкт-Петербурзі і кандидатки в депутати Законодавчих зборів по третьому міському округу Ірини Фатьянової силовики влаштували обшук. Про це вона сама повідомила у Telegram.

Про причину обшуку, або в якій справі він відбувається наразі невідомо.

У липні територіальна виборча комісія анулювала реєстрацію Ірини Фатьянової на виборах в Законодавчі збори Санкт-Петербурга.

Вибори в Держдуму, а також регіональні та міські ради багатьох регіонів пройдуть в Росії у вересні.

Ірина Фатьянова хотіла балотуватися на вибори за списками від партії «Яблуко», але там відмовилися підтримати її кандидатуру.

У червні Мосміськсуд визнав ФБК, Фонд захисту прав громадян і штаби Навального «екстремістськими організаціями». Декількома днями раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону обиратися причетним до діяльності організації, яку визнали в Росії екстремістською чи терористичною.