Навальний дав перше інтерв’ю в колонії

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який зараз перебуває в колонії у Володимирській області Росії, відповів на запитання газети The New York Times. Це його перше інтерв’ю за час перебування в ув’язненні.

У матеріалі опубліковані цитати з відповідей Навального, які він дав письмово. На сайті Навального його прихильники, як вони наголошують, цілком опублікували всі питання і відповіді, які він дав, російською мовою.

Опозиціонер говорив про зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, про санкції, а також про свій типовий день у колонії і ставлення до нього співробітників. Він також відповів на запитання, на скільки великий ризик, що за ґратами його можуть вбити:

«Довгі роки я повинен був виправдовуватися, відповідаючи на запитання «чому вас досі не вбили?» і «чому вас не посадили?». Тепер, коли у мене в чекбоксах цих пунктів стоять галочки (там, де про вбивство, стоїть позначка «ну майже»), я повинен оцінювати ймовірність своєї смерті в тюрмі. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50% – або вб’ють, або не вб’ють».

Політик розповів, що кожен його крок у колонії знімають на камеру, а також повідомив, що після декількох постів про місцеву їжу вона стала кращою.

«Тюремна система Росії – хаос такий же, як і все державне управління. Тут постійно щось змінюється. Ті, хто приїжджає з перевірками, дають тверді вказівки, які незабаром скасовують ще більш строгі перевіряльники. Моє життя – це американські гірки, де вчора я ворог і мені виносять 28 доган за місяць, а сьогодні залишають у спокої. А потім знову ворог. Із в’язниці дуже добре видно, чому жоден «національний проєкт» Путіна не увінчався успіхом. Господи, та вони навіть проєкт «давайте вб’ємо Навального» не змогли реалізувати при всіх своїх можливостях. Втім, не хотілося б, щоб це стало першим проєктом Путіна, доведеним до кінця», – заявив Навальний.

Олексій Навальний, автор і організатор багатьох розслідувань про корупцію у вищих ешелонах російської влади, 20 серпня минулого року був госпіталізований у Росії з симптомами отруєння.

У Німеччині, куди його вивезли на лікування, в його організмі знайшли сліди бойової отруйної речовини з групи «Новічок». Спираючись на розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, Навальний стверджує, що був отруєний співробітниками ФСБ Росії. Влада Росії це заперечує.

Опозиціонер був заарештований в січні після повернення в Росію і відправлений до колонії в місті Покров у Володимирській області відбувати термін за старою кримінальною справою – умовний термін у ній йому замінили на реальний.

Правозахисники визнали Навального політв’язнем, а лідери країн Заходу неодноразово закликали його звільнити. Структури, пов’язані з Навальним, недавно були визнані в Росії екстремістськими і заборонені, а багато його прихильники зазнають переслідувань у Росії або були змушені залишити країну.