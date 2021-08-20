«Абсолютна зневага до справедливості» – Amnesty International про розслідування отруєння Навального в Росії

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала як «абсолютну зневагу до справедливості» підхід російської влади до розслідування отруєння ув’язненого опозиційного політика Олексія Навального.

«Цього дня рік тому на найгучнішого критика Кремля напали із застосуванням забороненої хімічної зброї – це обурливий злочин, який мав стати предметом невідкладного розслідування російської влади. Натомість уряд Росії вирішив кинути Олексія Навального за ґрати… і проводити невпинну кампанію репресій проти його прихильників», – заявила 20 серпня генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар.

«Ми повторюємо наш заклик до негайного та неупередженого розслідування спроби отруєння Олексія Навального та припинення переслідування Навального та його прихильників», – ідеться в заяві правозахисників.

20 серпня виповнюється рік від дня, коли був отруєний Олексій Навальний. Опозиціонер летів із російського міста Томська до столиці країни Москви. На борту літака йому стало зле, пілот екстрено посадив лайнер в Омську. Там політика госпіталізували в стані коми.

Через два дні після екстреної посадки літака родичам Навального вдалося домогтися перевезення опозиціонера в закордонну клініку. Політика відправили на лікування до Берліна. Там в його організмі знайшли сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новичок».

Після тривалого лікування в січні 2021 року Навальний повернувся до Росії, де був затриманий, а згодом засуджений до тюремного ув’язнення.