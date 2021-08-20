Навальний у річницю отруєння закликав Захід запровадити санкції проти оточення Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав країни Заходу активніше боротися з корупцією в світі, в тому числі і в його країні, а також запровадити санкції проти оточення Путіна. У статті, опублікованій у трьох великих західних виданнях, британській The Guardian, французькій Le Monde і німецькій Frankfurter Allgemeine, Навальний перерахував п’ять заходів, які, на його думку, допоможуть боротьбі з корупцією в світі.

Серед заходів, які пропонує Навальний, зокрема, виділення особливої категорії «країн, які заохочують корупцію», і реалізація скоординованої політики щодо них. Навальний до таких країн зараховує і сучасну Росію.

Він пропонує перейти до максимальної прозорості у відносинах з такими країнами: «Уся документація до контрактів, укладених між західними компаніями та їхніми контрагентами з країн корупційних ризиків повинна бути опублікована, якщо ці контракти… пов’язані з державою, чиновниками та їхніми родичами». Проти багатих бізнесменів з оточення таких лідерів, як Володимир Путін, Навальний пропонує запроваджувати індивідуальні санкції. «Боротьба з корупцією без боротьби з корупціонерами – лицемірство, що підриває довіру виборців до будь-яких дій у цій галузі», – пише опозиціонер.

Матеріал опублікований напередодні річниці отруєння Навального. Її оригінал доступний на сайті Навального. Опозиціонер написав статтю, перебуваючи в російській колонії.

20 серпня виповнюється рік від дня, коли був отруєний Олексій Навальний. Опозиціонер летів із російського міста Томська до столиці країни Москви. На борту літака йому стало зле, пілот екстрено посадив лайнер в Омську. Там політика госпіталізували в стані коми.

Через два дні після екстреної посадки літака родичам Навального вдалося домогтися перевезення опозиціонера в закордонну клініку. Політика відправили на лікування до Берліна. Там в його організмі знайшли сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новичок».

Після тривалого лікування в січні 2021 року Навальний повернувся до Росії, де був затриманий, а згодом засуджений до тюремного ув’язнення.