Росія: суд відхилив позов Навального до Пєскова, поданий через слова про ЦРУ

Пресненський суд столиці Росії Москви 10 серпня відмовив опозиціонерові Олексію Навальному в його позові до речника президента Росії Дмитра Пєскова про захист честі і гідності. Про таке рішення в пресслужбі суду повідомили російській «Новій газеті». Подробиць там не навели.

Навальний, який перебуває в колонії, вимагав визнати такими, що не відповідають дійсності, слова Пєскова щодо його можливої співпраці з західними спецслужбами.

Речник Володимира Путіна, коментуючи заяви Навального, зроблені в Німеччині, де він лікувався після отруєння «Новічком» у Росії, зокрема сказав, що з ним «працюють фахівці ЦРУ», «все, що він озвучує, це те, що йому вкладає в уста ця організація».

Навальний заявив, що Пєсков сказав неправду, подав до суду і зажадав спростувати ці слова.

На початку жовтня 2020 року, після того, як Навальний в інтерв’ю Der Spiegel заявив, що покладає відповідальність за своє отруєння на президента Росії Володимира Путіна, Пєсков назвав слова опозиціонера «образливими» і сказав, що тему Навального Кремль більше коментувати не буде.

Перший позов про захист честі і гідності Навальний подав у листопаді 2020 року, проте тоді суд повернув його для усунення недоліків.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив Олексія Навального в колонію у кримінальній справі 2013 року. Політик повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років. Покарання він відбуває у виправній колонії №2 у місті Покров Володимирської області Росії.