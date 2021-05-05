Суд у Москві вирішив розглянути позов Навального до Пєскова

Пресненський районний суд Москви взяв до провадження позов про захист честі, гідності та ділової репутації російського опозиційного політика Олексія Навального до речника президента Росії Дмитра Пєскова. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу суду.

За даними російського «Інтерфаксу», перше засідання призначене на 27 травня.

Навальний зможе брати участь у засіданні, якщо захоче сам і якщо суддя вважатиме це можливим, повідомила «Відкритим медіа» представниця суду.

У кінці березня Навальний вдруге подав до Пєскова позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Перший позов проти Пєскова Навальний ініціював у листопаді 2020 року.

Він вимагав від речника Путіна опублікувати на офіційному сайті Кремля спростування заяв про те, що з Навальним «працюють фахівці» ЦРУ і все, що «озвучує» опозиціонер – зокрема, звинувачення проти президента Путіна, – йому «вкладає в уста» американська спецслужба. Тоді суд повернув позов через «процесуальні недоліки».

Раніше Навальний в інтерв’ю Der Spiegel заявив, що покладає відповідальність за своє отруєння «Новічком» на президента Володимира Путіна. Пєсков тоді назвав слова опозиціонера «образливими» і сказав, що тему Навального Кремль більше коментувати не буде.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив Олексія Навального в колонію у кримінальній справі 2013 року. Політик повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років. Покарання він відбуває у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області Росії. Його соратники і представники Заходу наполягають на звільненні Навального, який заявив про погіршення стану здоров’я у колонії.