Росія: структури Навального офіційно включені до реєстру заборонених

Міністерство юстиції Росії офіційно включило до списку заборонених організацій «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) та «Фонд захисту прав громадян», визнаних раніше іноземними агентами, а також штаби російського опозиційного політика Олексія Навального. Усі вони раніше були оголошені «екстремістськими» і з 6 серпня мають відповідний формальний статус у спеціальному реєстрі.

Це сталося після того, як Перший апеляційний суд Москви відмовив у скарзі на рішення нижчої інстанції. Обидва засідання відбулися в закритому режимі з ініціативи Генпрокуратури. Відомство наполягло на тому, що в матеріалах справи є «державна таємниця». З цієї причини адвокатів змусили здати телефони, а в суді глушити мобільний зв’язок.

На суді прокурори заявили, що «під прикриттям ліберальних гасел» структури Навального нібито формують умови для «дестабілізації» ситуації в країні, а їхня мета, на думку обвинувачення, – змінити конституційний лад за допомогою «кольорової революції».

За участь у діяльності цих організацій, а також за їхнє фінансування, в тому числі за допомогою донатів (від англійського слова donation – пожертва), можливе кримінальне покарання до 10 років позбавлення волі.

ФБК і штаби Навального були визнані екстремістськими в червні після ухвалення відповідного закону. Прямим наслідком цього рішення стала відмова в реєстрації кандидатами на виборах для більшості соратників Навального і навіть тих людей, які не брали участі у роботі структур опозиціонера, а лише брали участь у мітингах на його підтримку.

Деякі соратники Навального останнім часом залишили країну. Сам опозиційний політик перебуває в колонії, відбуваючи термін у справі, яка не пов’язана зі справами про екстремізм.