Росія: апеляційний суд визнав законною заборону структур Навального

Перший апеляційний суд у столиці Росії Москві 4 серпня підтвердив рішення суду нижчої інстанції про визнання екстремістськими заснованого опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) і штабів Навального. Діяльність цих організацій на території Росії заборонена. Рішення може бути оскаржене, але вже набрало законної сили, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомили адвокати і журналісти, у них вилучили на вході в суд мобільні телефони, щоб унеможливити трансляцію засідання.

ФБК і штаби Навального були визнані екстремістськими в червні 2021 року. Прямим наслідком цього рішення стала відмова в реєстрації кандидатами на виборах для соратників Навального і навіть тих людей, які не брали участь у роботі структур опозиціонера, а лише приходили на мітинги на підтримку політика.

За участь у діяльності екстремістських організацій в Росії загрожує позбавлення волі. Кілька соратників Навального останнім часом покинули країну. Згідно з розслідуванням агенції РБК, лише двоє з 37 керівників регіональних штабів Навального за останні 2 роки не піддавалися репресіям. 11 колишніх керівників штабів зараз перебувають під слідством, 8 залишили Росію.

Сам Навальний у колонії відбуває термін у справі, з останнім рішенням не пов’язаній.