Росія вимагає від Youtube заблокувати канал «Навальний Live»

Російське наглядове відомство «Роскомнадзор» вимагає від сервісу YouTube заблокувати канал «Навальний Live», а також канал соратниці опозиційного політика Олексія Навального Любові Соболь. Про це сама Соболь розповіла в соцмережах.

За її словами, ввечері 26 липня на пошту каналу надійшов лист від YouTube, в якому йдеться, що сервіс отримав повідомлення від «Роскомнадзор» про те, що канал порушує російський закон «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації».

У повідомленні говориться, що «Роскомнадзор» додав до списку заборонених матеріалів посилання на канал «Навальний Live».

Раніше Генеральна прокуратура Росії вимагала від YouTube заблокувати канал депутата міської ради Новосибірська і колишнього голови місцевого штабу Навального Сергія Бойка через «заклики до екстремізму і масових заворушень».

Також «Роскомнадзор» зажадав від мережі мікроблогів Twitter заблокувати акаунт Любові Соболь через «екстремістську активність».

За кілька днів до цього «Роскомнадзор» заблокував сайт Олексія Навального і 49 пов’язаних із ним інтернет-ресурсів. У відомстві заявили, що ці сайти використовуються для пропаганди і продовження забороненої «екстремістської діяльності».

Цього тижня стало відомо, що «Роскомнадзор» вимагає від YouTube заблокувати канали соратників Навального – опозиціонерів Леоніда Волкова, Володимира Мілова та Георгія Албурова. Генпрокуратура також вимагає обмежити доступ до каналу Волкова через «заклики до масових заворушень», «до здійснення екстремістської діяльності», «участі в масових (публічних) заходах». Канал Албурова відомство вимагало заблокувати через «пропаганду діяльності» «Фонду боротьби з корупцією» і штабів Навального.