Росія: суд визнав законним зняття з виборів Іллі Яшина

Суд у Москві визнав законним зняття з довиборів до міської думи Москви глави Ради депутатів Красносільського району столиці Іллі Яшина, відхиливши його позов до виборчої комісії.

Як написав Яшин на своїй сторінці у фейсбуці, він визнаний особою, причетною до екстремістської діяльності, і позбавлений права куди-небудь обиратися протягом трьох років.

За словами Яшина, як доказ прокуратура представила скріншоти його телеграм-каналу, де містяться заклики підтримати опозиціонера Олексія Навального і створені ним політичні структури, визнані владою «екстремістськими». При цьому Яшин заявив, що у нього «ніколи в житті не було телеграм-каналу»: якийсь чоловік просто зареєстрував від його імені сторінку, у якій на сьогоднішній момент кілька сотень підписників, і поставив його фотографію.

У червні Ілля Яшин повідомив, що його зняли з виборів у Московській міській думі, визнавши «особою, причетною до екстремістської діяльності». Він впевнений, що було ухвалене політичне рішення не пускати його більше на жодні вибори, як помста за підтримку Навального.

За нещодавно ухваленим у Росії законом, прихильникам Навального, навіть тим, хто не працював в ФБК або штабах, не можна балотуватися на виборах будь-якого рівня – якщо їхні дії будуть визнані «підтримкою екстремістської організації».