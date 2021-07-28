Росія: прокуратура вимагає для соратниці Навального Любові Соболь два роки обмеження волі

Російська прокуратура вимагає для соратниці опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь два роки обмеження волі у так званій «санітарній справі».

Якщо Преображенський суд Москви задовольнить вимоги обвинувачення, Соболь протягом двох років не зможе виходити з дому з 22-ї вечора до 6-ї ранку, а також брати участь у масових заходах та виїжджати зі столиці Росії. Крім того, вона повинна буде відмічатися у поліції чотири рази на місяць.

«Санітарну справу» відкрив Слідчий комітет Росії після акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, які відбулися в десятках російських міст 23 і 31 січня. У зв’язку з нею були заарештовані або оголошені в розшук найближчі соратники Навального, зокрема його рідний брат, а також політичні активісти. Їх звинувачують у підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Згідно із версією слідства, частина обвинувачених закликали через соцмережі вийти протестувати у центр Москви. Відгукнувшись на заклик, туди приїхали люди, які повинні були залишатися вдома на самоізоляції. У оперативному штабі, відповідальному за боротьбу з коронавірусною інфекцією, заявляли, що 23 січня на Пушкінську площу Москви прийшли 19 осіб, яким попередньо поставили діагноз COVID-19. Слідчі стверджують, що це «створило загрозу масового захворювання людей»

Правозахисники вказують на вибірковість російської влади в оцінці дій протестуючих. Відзначається, що в Москві проходило безліч масових заходів, зокрема – провладні мітинги, і їх учасників не переслідували і не перевіряли. Самі обвинувачені у «санітарній справі» категорично не визнають провину і вважають метою переслідування – перешкодити їм брати участь у майбутніх виборах до Держдуми Росії. Як тільки один з них, Костянтин Янкаускас, відмовився вести передвиборну кампанію через смерть батька, з нього зняли звинувачення.