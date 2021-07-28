Росія вимагає від YouTube і Twitter видалити аккаунти структур Навального

Російський регулятор «Роскомнагляд» вимагає від YouTube і Twitter заблокувати акаунти Фонду боротьби з корупцією, громадського руху «Штаби Навального», а також Фонду захисту прав громадян.

У супровідному листі відомства мовиться, що на цих сторінках ув соціальних мережах розміщувалися «заклики до здійснення екстремістської діяльності, масових заворушень та їх фінансування», і що згідно з чинним російським законодавством, за поширення таких матеріалів передбачено кримінальну відповідальність.

Раніше «Роскомнагляд» заблокував на території Росії сайт Олексія Навального і ще понад сорок ресурсів, пов’язаних з ним і Фондом боротьби з корупцією.

Після цього «Роскомнагляд» вимагав від YouTube заблокувати канали прихильників Навального – Леоніда Волкова, Любові Соболь, Георгія Албурова та Володимира Мілова.

Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і штаби Олексія Навального визнані російською владою «екстремістськими організаціями», їхня діяльність на території Росії заборонена. Крім того, фонди визнані владою «іноземними агентами». Навальний і його прихильники не згодні з цими рішеннями і вважають їхньою єдиною метою тиск на опозицію та недопуск її представників до виборів.