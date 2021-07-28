Росія: слідство вважає, що політолог Крашенінніков образив того ж ветерана, що і Навальний

У Росії в Слідчому комітеті порушили проти політолога Федора Крашеніннікова, який виїхав до Литви, справу про наклеп на ветерана Другої світової війни Гната Артеменка. Про це сам політолог повідомив у фейсбуці. Це той же ветеран, у справі про наклеп на якого раніше був оштрафований на 850 тисяч рублів опозиційний політик Олексій Навальний.

Коментарі Крашеніннікова про цей судовий процес стали підставою для кримінального переслідування вже його самого. Справа була порушена 23 липня. Приводом став пост політолога в його телеграм-каналі. У постанові йдеться, що Крашенінніков «за допомогою телеграм-каналу «Телеграми Крашеніннікова» поширив завідомо неправдиві відомості, що принижують честь і гідність ветерана Великої Вітчизняної війни» (так у Росії називають ту частину Другої світової війни, коли СРСР був противником, а не союзником нацистської Німеччини – ред.).

Артеменко в 2020 році знявся в агітаційному ролику на підтримку запропонованих Кремлем поправок до Конституції. Навальний сказав, що в ролику брали участь «холуї та зрадники». Суд визнав це наклепом. Навальний на суді стверджував, що старого ветерана цинічно використовують для збагачення його родичі.

У липні Федір Крашенінніков повідомив, що залишив Росію і наразі не збирається повертатися. Він уточнив, що перебуває у столиці Литви Вільнюсі, де і планує жити.

У 2020 році Крашеніннікова заарештовували на сім діб за статтею про неповагу до влади – за те, що в своєму телеграм-каналі він нецензурно висловився про суддів Конституційного суду, які схвалили «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. До цього політолога штрафували на 30 тисяч рублів також за неповагу до влади.