Росія: соратницю Навального Любов Соболь засудили до півтора року обмеження волі

Преображенський суд у Москві 3 серпня визнав соратницю опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь винною у так званій «санітарній справі» про підбурювання до порушення санітарно-епідеміологічних норм – в зв’язку з акцією протесту в Москві 23 січня.

Соболь засудили до півтора року обмеження волі. Прокуратура просила 2 роки.

Соболь назвала вирок «несправедливим», заявивши, що у справі немає доказів її провини.

Як повідомив адвокат Соболь Володимир Воронін, вирок передбачає, що політикині буде заборонено виходити з дому вночі, відвідувати масові заходи, виїжджати за межі Москви і Московської області.

За версією слідства, заклики Соболь прийти на акцію на підтримку арештованого Навального сприяли поширенню коронавірусу.

Любов Соболь заперечує провину. Вона зазначає, що слідство так і не знайшло жодної людини, яка прийшла на акцію і при цьому була хвора COVID-19.

Соболь у твіттері опублікувала відео, на якому судові пристави силою виводять її із зали суду, де їй оголошується вирок. Причин цього їй не повідомили – судячи з усього, судді не сподобалося, що Соболь намагалася знімати те, що відбувається, на телефон, зазначає російська служба Радіо Свобода.

Напередодні суд оштрафував на 100 тисяч рублів 22-річного москвича Дані Акеля. Прокуратура звинуватила його у порушенні санітарно-епідеміологічних норм через те, що він взяв участь у акції 23 січня, будучи інфікованим коронавірусом. Справу Акеля суд розглядав в особливому порядку, тобто без дослідження доказів, оскільки він визнав провину.

Він єдиний, кого звинуватили безпосередньо в порушенні санітарно-епідеміологічних правил, а не в закликах до їх порушення, як інших обвинувачених. Серед них – соратники Олексія Навального Любов Соболь, Микола Ляскін, Олег Степанов, брат опозиціонера Олег Навальний, прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш, глава «Альянсу лікарів» (визнаного в Росії «іноземним агентом») Анастасія Васильєва, учасниця Pussy Riot Марія Альохіна, а також муніципальні депутати Люся Штейн, Дмитро Барановський та Костянтин Янкаускас. З останнього звинувачення зняли.

Обвинувачені вважають справу політичною і спрямованою на те, щоб не дати опозиційним політикам брати участь у виборах до Держдуми.

Для Любові Соболь нинішній вирок – другий обвинувальний вердикт у кримінальній справі за останні півроку. Раніше її визнали винною в незаконному проникненні в житло – приводом для звинувачення послужила її спроба знайти ймовірного співробітника ФСБ, якого Олексій Навальний вважає причетним до свого отруєння у серпні минулого року.