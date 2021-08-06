Росія: брату Навального дали рік умовно у «санітарній справі»

Суд у столиці Росії Москві засудив Олега Навального до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік. Брата опозиціонера Олексія Навального визнали винним у підбурюванні за так званою «санітарною справою».

Прокуратура просила для обвинуваченого рік умовно з випробувальним терміном три роки. Захист оскаржить вирок.

Раніше 6 серпня суд у рамках «санітарної справи» засудив до року обмеження волі соратника Олексія Навального Миколу Ляскіна. Йому заборонили відвідувати публічні заходи, виходити з дому по ночах і виїжджати за межі Москви і Московської області.

Олег Навальний – четвертий засуджений за «санітарною справою» і перший, хто отримав умовний термін.

2 серпня один із учасників мітингу на підтримку Навального Дані Акель був оштрафований на 100 тисяч рублів. 3 серпня юристка забороненого в Росії фонду Навального Любов Соболь була засуджена до півтора року обмеження волі. Ще з одного обвинуваченого, московського політика Костянтина Янкаускаса звинувачення були зняті після його відмови від участі у виборах.

«Санітарна справа» було порушена після протестних мітингів на підтримку Олексія Навального в січні. За версією слідства, соратники політика створили небезпеку поширення коронавірусу, закликавши людей вийти на акції протесту.

Олег Навальний разом зі своїм старшим братом Олексієм у 2014 році був засуджений у справі «Ів Роше». Олексій Навальний тоді отримав три з половиною роки умовно, а Олег Навальний три з половиною роки колонії. Звільнився він у 2018 році.

У січні Олексія Навального звинуватили в порушенні режиму у справі «Ів Роше». У лютому суд на вимогу Федеральної служби з виконання покарань замінив йому термін з умовного на реальний. Зараз політик відбуває покарання в колонії в місті Покрова Володимирської області Росії. Опозиціонер має вийти на свободу на початку серпня 2023 року.