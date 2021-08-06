Суд заборонив соратнику Навального виходити з дому вночі та залишати Москву

У Росії суд призначив один рік обмеження волі соратнику опозиційного політика Олексія Навального Миколі Ляскіну у так званій «санітарній справі». Протягом цього періоду йому заборонено відвідувати публічні заходи, виходити з дому вночі та виїжджати за межі Москви і Московської області, розповів він в твітері.

Ляскін – третій засуджений у цій справі. Її було порушено після січневих протестних мітингів на підтримку Навального. За версією слідства, соратники політика створили небезпеку поширення коронавірусу, закликавши людей вийти на акції протесту.

2 серпня один з учасників мітингу на підтримку Навального Дані Акель був оштрафований на 100 тисяч рублів. 3 серпня юристку забороненого фонду Навального Любов Соболь засудили до півтора року обмеження волі. Ще з одного обвинуваченого, московського політика Костянтина Янкаускаса, звинувачення зняли після його відмови від участі у виборах.