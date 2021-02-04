Росія: главі штабу Навального висунули звинувачення

Слідчий комітет Росії висунув голові московського штабу Олексія Навального Олегу Степанову звинувачення в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Степанов зараз перебуває під домашнім арештом.

У штабі Навального вважають, що так звана «санітарна справа» сфальсифікована і порушена «з єдиною метою – ускладнити роботу організації».

У середу таке ж звинувачення висунули молодшому брату Олексія Навального Олегу і учасниці Pussy Riot Марії Альохін.

Очікується, що найближчим часом Слідчий комітет висуне звинувачення ще чотирьом опозиціонерам: юристу Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь, пресаташе Навального Кірі Ярмиш, главі «Альянсу лікарів» Анастасії Васильєвій та муніципальному депутату Люсі Штейн, яку в середу суд відправив під домашній арешт .

Кримінальну справу про порушення санітарних правил відкрили після акцій на підтримку Олексія Навального, які відбулися 23 січня у Росії. Ще одну справу за цією ж статтею Слідчий комітет порушив після таких же акцій 31 січня.

За версією Слідчого комітету Росії, обвинувачені закликали через соцмережі вийти протестувати в центр Москви. Слідство стверджує, що, відгукнувшись на заклик, туди приїхали люди, які повинні були залишатися вдома на самоізоляції. У оперативному штаба з боротьби з коронавірусом заявляли, що на Пушкінську площу прийшли 19 людей, яким поставили діагноз COVID-19.

Стаття Кримінального кодексу Росії про порушення санітарно-епідеміологічних правил передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, а у випадку, якщо порушення призвели до загибелі людей з необережності, винних можуть позбавити волі на строк до семи років.

У Росії відбулися дві акції протесту на підтримку Олексія Навального – 23 і 31 січня. Стихійні мітинги пройшли і 2 лютого.

У цей день Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити Навального в колонію, замінивши йому умовний термін ув’язнення на реальний. Минулої неділі на протестних заходах по всій країні затримали рекордну кількість людей – близько п’яти тисяч.