Росія: головного редактора «Медіазони» арештували на 25 діб через ретвіт жарту

Суд у столиці Росії Москві заарештував на 25 діб головного редактора видання «Медіазона» Сергія Смирнова. Його визнали винним у повторному порушенні порядку проведення мітингу. Таким суд вважає ретвіт журналістом жарту про себе в твіттері.

Журналіст перепублікував твіт, в якому його називають солістом групи «Тараканы» Дмитром Спіріним, віддалено схожим на нього зовні.

У дописі використовувалася агітація штабу прихильників російського опозиціонера Олексія Навального за участь у несанкціонованій акції протесту. Суд вирішив, що такою публікацією Смирнов організовував незаконний захід.

На підтримку Смирнова виступили понад 30 видань, об’єднання «Синдикат-100», Профспілка журналістів і організатори премії «Редколегія».

Смирнова затримали на виході з дому вдень 30 січня. Поліцейські чекали його в під’їзді, коли журналіст вийшов гуляти з сином.

У відділі поліції щодо нього спочатку склали протокол про участь у демонстраціях, незважаючи на те, що цей день Смирнов провів у себе вдома, а потім переписали документ, вказавши там, що він нібито закликав до акції через соцмережі.

У Росії відбулися дві акції протесту на підтримку Олексія Навального – 23 і 31 січня. Стихійні мітинги пройшли і 2 лютого.

У цей день Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити Навального в колонію, замінивши йому умовний термін ув’язнення на реальний. Минулої неділі на протестних заходах по всій країні затримали рекордну кількість людей – близько п’яти тисяч.