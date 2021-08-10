У Росії порушили ще одну справу проти соратників Навального, які втекли за кордон

Слідчий комітет Росії порушив ще одну кримінальну справу проти найближчих соратників ув’язненого опозиційного політика Олексія Навального – Івана Жданова і Леоніда Волкова, а також «інших осіб», які в повідомленні Слідчого комітету не названі. Цих людей звинувачують у зборі коштів та наданні фінансових послуг, свідомо призначених для фінансування екстремістської організації.

«Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) і штаби Навального недавно були визнані в Росії екстремістськими і заборонені.

Жданов був директором ФБК, а Волков – керівником мережі нині розпущених штабів Навального. Як ідеться в повідомленні відомства, 5 серпня 2021 року в інтернеті був розміщений відеоролик за участю Жданова і Волкова, які «заявили про продовження їхньої протиправної діяльності та організували збір коштів, закликавши необмежене коло осіб підтримати «Команду Навального» і здійснювати її фінансування шляхом пожертви за зазначеними ними посиланнями».

В опублікованому ролику соратники Навального говорять, що роботу їх команди тепер можна підтримати з будь-якої точки світу, при цьому платежі будуть анонімними, і російська влада не отримає доступу до даних жертводавців. При цьому Волков і Жданов не виступали від імені заборонених у Росії організацій, а говорили про «команду Навального», яка формально не заборонена.

Іван Жданов і Леонід Волков, як і багато інших соратників Навального, перебувають зараз за кордоном. Раніше проти них були порушені кримінальні справи за іншими статтями. Засоби інформації з посиланням на джерела повідомили 8 серпня, що з Росії виїхала ще одна соратниця опозиціонера, Любов Соболь, яка нещодавно була засуджена до позбавлення волі в так званій «санітарній справі». Сама вона не підтверджувала і не заперечувала ці повідомлення.

Після повернення Олексія Навального на початку 2021 року з лікування за кордоном до Росії, його арешту і розгону акцій протесту на його підтримку влада розпочала репресії щодо прихильників опозиціонера. Структури Навального були визнані екстремістськими, багато його соратників зазнали кримінального переслідування з різних приводів.