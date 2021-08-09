Соратниця Навального Любов Соболь залишила Росію – ЗМІ

Одна з найближчих соратниць ув’язненого опозиційного політика Олексія Навального Любов Соболь залишила Росію, повідомили 8 серпня кілька засобів інформації з посиланнями на «анонімні» та «обізнані» джерела.

Першим про це написав головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедіктов.

За даними джерела агентства «Інтерфакс», Соболь полетіла до Стамбула.

Сама Соболь наразі не підтверджувала факту виїзду з Росії.

Раніше Преображенський суд Москви призначив соратниці Навального покарання у вигляді півтора року обмеження волі в так званій «санітарній справі». Обмеження передбачає заборону на вихід з дому з 22:00 до 6:00, зміну місця проживання без повідомлення, виїзд за межі Москви та області, а також відвідування масових заходів.

Відзначається, що тепер у разі повернення Соболь до Росії уповноважений орган може попросити суд замінити їй покарання на тримання в колонії.

У квітні Любов Соболь засудили до року виправних робіт умовно за звинуваченням у порушенні недоторканності житла, вчиненого із застосуванням насильства. Тоді соратниця Навального приїхала на домашню адресу співробітника ФСБ, можливого учасника отруєння опозиціонера, і спробувала поговорити з ним.

«Санітарна справа» була порушена Слідчим комітетом Росії після акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, які відбулися в десятках російських міст 23 і 31 січня. Організаторів і родичів Навального звинувачують у підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Правозахисники вказують на вибірковість російської влади в оцінці дій протестувальників. Вони відзначають, що в Москві відбувалося безліч масових заходів, зокрема, провладні мітинги, і їхні учасники не зазнавали переслідувань і ніяк не перевірялися.